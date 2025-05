VEREADORES DESTACAM A INICIATIVAS DOS GOVERNOS MUNICIPAL E ESTADUAL DURANTE O PEQUENO EXPEDIENTE

O pequeno expediente desta quinta-feira (29/05) teve início com a vereadora Selma França (PSD), que parabenizou o governo do estado pelo início dos festejos juninos, em especial a atenção dada aos catadores, que terão um espaço destinado a eles durante o evento. “Tive a honra de acompanhar hoje a vistoria e lá eu vi a importância de ter uma pessoa como a primeira dama à frente de uma secretaria. Uma pessoa que tem um olhar diferenciado para aqueles mais vulneráveis que se tornam invisíveis, que é o caso dos catadores. Eles serão acolhidos num espaço muito bonito feito com carinho e que irá acolher também as suas crianças enquanto os pais trabalham”. A parlamentar também parabenizou o governo pela entrega de novas viaturas realizada na orla da capital na manhã de hoje.

O vereador Sargento Byron (MDB) relatou que teve uma reunião com a prefeita Emília Corrêa para levar demandas de alguns bairros da cidade, a exemplo das pessoas que aguardam vagas no Centro de Reabilitação para realizarem seus tratamentos. Sargento Byron afirmou que também conversou com a chefe do poder executivo sobre a importância de um planejamento para que a infraestrutura básica chegue aos novos bairros que foram criados e que compõem a zona de expansão de Aracaju. O parlamentar ainda destacou que levou a demanda referente à falta de manutenção de praças em alguns bairros da capital, o que dificulta a utilização do espaço pela população. “A gente sabe que muitos desses problemas que nós levamos estão aí já há muito tempo, muitos anos sem serem resolvidos por gestões anteriores, e não é em quatro ou cinco meses que esses problemas serão solucionados. Mas é fato que a gente tem que estar aqui levando à prefeitura essas demandas e sendo porta-voz da população local.”, destacou.

O vereador Vinícius Porto (PDT) iniciou seu discurso falando sobre a repercussão referente ao fato de que governador Fábio Mitidieri determinou que o jogo do Tigrinho fosse retirado do repertório de modalidades da Lotese. A Lotese foi lançada no início desta semana pelo Banese e será a primeira loteria do país a ser operada por um banco público estadual, entre as cinco existentes, e a segunda operada por um banco público. Em seguida, o parlamentar elogiou a postura da prefeita Emília Corrêa ao realizar um trabalho interativo nas secretarias. “Isso é muito importante, porque ela está mais de perto, conversando com os servidores, com os secretários, recebendo o povo e conversando com as pessoas. Olha que atitude boa.”, enfatizou.

O vereador Iran Barbosa (PSOL) reforçou a chegada do projeto de lei complementar que altera o artigo 15 do Estatuto do Magistério, que limita a participação de candidatos com mais de 50 anos no concurso público para o município de Aracaju. “Esse dispositivo está sendo revogado pela proposta do projeto de lei complementar. A argumentação que a administração municipal vinha utilizando para não promover a convocação dos aprovados era essa pendência que existia. Na audiência que tive com a secretária, ela disse que já havia sido encaminhado. Eu estranhei de não ver, como vejo em outros projetos de lei, o requerimento com pedido de urgência ser lido também no mesmo expediente, mas vou proceder ao pedido, dada a urgência da situação.”

Na sequência, o vereador Isac Silveira (União Brasil) falou sobre a construção de quatro novas unidades de saúde. Segundo o parlamentar, isso vai ajudar na concepção de atenção primária na saúde de Aracaju e aproveitou para chamar a atenção para o modelo de contratação dos médicos. “A prefeita Emília assumiu o compromisso de fazer concurso público. Haverá concurso para contratação de médicos na rede básica, na rede primária de saúde de Aracaju. Isso é importante, porque o modelo que estava implementado era com base na contratação de pessoa jurídica e estava muito concentrado na escolha de alguns grupos”. De acordo com Isac, a realização de processos seletivos também levou ao esgotamento de enfermeiros. “Esse processos seletivos que se encerram para fazer novas contratações geram essa descontinuidade”, disse ao defender a realização do concurso público.

O vereador Lúcio Flávio (PL) enfatizou a prestação de contas referente ao primeiro quadrimestre da atual gestão da secretaria municipal da saúde, que será feita hoje na sequência do pequeno expediente. “A secretária Débora terá a oportunidade de apresentar a esta Casa o que ela fez com o que recebeu e vai apresentar também aos cidadãos de Aracaju essa prestação de contas e, diga-se de passagem, dentro do prazo estabelecido. Então eu quero parabenizar a prefeita pelo respeito que ela tem com a Câmara de Vereadores, o respeito com o acesso às informações.” Ao encerrar seu discurso, também elogiou a construção das novas unidades de saúde.

O vereador Milton Dantas (PSD) fez referência à entrega do título de cidadania aracajuana, no dia anterior, ao presidente do Confiança Pedro Henrique Dantas, uma propositura de sua autoria. Após, aproveitou para destacar a atuação do futebol sergipano na modalidade feminina, com mais uma vitória do time do Juventude, que conseguiu um feito histórico para o esporte local. “Nós conseguimos vencer a forte equipe do Tarumã do Amazonas, ontem à noite. Nós avançamos para a terceira fase, da Copa do Brasil nessa modalidade. Nós sabemos que a prática do futebol feminino não tem sido uma prática forte no nosso estado nem no Brasil, mas nós estamos nos organizando, contando com o apoio da Federação Brasileira de Futebol para que esse esporte ganhe força a cada dia.” O parlamentar ainda falou sobre a organização da Copa das Comunidades e que será realizada uma reunião com representantes de times dos bairros de Aracaju, com cerca de 22 equipes que irão representar o município na competição.

Para fechar o pequeno expediente, a vereadora Professora Sonia Meire (PSOL) ressaltou a importância da chegada à Câmara do projeto de lei complementar que altera dispositivo do Estatuto do Magistério, que limita a participação de candidatos com mais de 50 anos no concurso público para o município de Aracaju. “Houve rumores de que os concursados não estavam sendo chamados porque a Câmara Municipal e o sindicato estavam impedindo que os profissionais concursados fossem chamados agora, que não estariam aprovando nenhuma lei. Nós procuramos saber e não havia nenhum registro aqui na Câmara, mas agora realmente chegou o projeto de lei complementar. Nossa bancada reforça que ele seja colocado em regime de urgência para destravar o mais rápido possível o ato de convocação de todos os concursados”. Por fim, a vereadora chamou a atenção para o fato de que entrou com uma ação contrária à exigência que foi colocada para que os professores de educação física deveriam realizar o pagamento da anuidade do Cref para poderem atuar como profissionais de educação. “O que rege a atuação dos professores de educação física nas escolas públicas é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, então nós temos uma luta nacional para combater esse tipo de exigência”, concluiu.

Por Fernanda Nery – Foto: Luanna Pinheiro