Vereadores dialogam sobre o Plano Diretor na Justiça Federal de Sergipe

Na manhã desta quarta-feira, 5, os vereadores Breno Garibalde, Sônia Meire e Professor Bittencourt, estiveram na sede da Justiça Federal em Sergipe para dialogar com a juíza Thelma Maria Machado sobre questões relacionadas ao Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Aracaju (PDDU).

A reunião, provocada pelo parlamentar e urbanista, Breno Garibalde, teve como objetivo falar sobre a importância de dar andamento à revisão do PDDU, que é de extrema importância para o desenvolvimento da cidade.

No ano passado, foi emitida uma liminar que pausou o andamento da revisão do PDDU, com alegações de que não houve debate adequado com a população. Desde então, o processo está na Justiça.

“O que nós queremos é que esse processo ande e que chegue o quanto antes na Câmara, onde já foi montada uma comissão para debater esse tema. Também pretendemos fazer audiências públicas de uma forma ampliada, com uma escuta maior, num processo mais participativo”, explica Breno.

Na reunião com os vereadores, a juíza Thelma Maria Machado explicou que a decisão final já está em fase de conclusão e sairá em breve.

Texto: Nayana Araujo

Foto: Camila Ramos