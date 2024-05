VEREADORES DIÊGO PRADO E PEREIRA SE PREPARAM PARA AS ELEIÇÕES 2024 OUVINDO A POPULAÇÃO SANCRISTOVENSE

As Eleições 2024 estão se aproximando e vários candidatos já estão se preparando para a disputa. Em São Cristóvão, o vereador Diêgo Prado está utilizando esse período de pré-campanha para ouvir a comunidade e saber quais são as principais necessidades de cada região. Através do movimento ‘São Cristóvão que eu quero’, Diêgo já ouviu as comunidades da Enseada, Apicum, Tijuquinha, Luiz Alves e Cabrita.

O objetivo do pré-candidato é conversar com o maior número de pessoas possível até o mês de junho. “Tem sido uma experiência incrível. Como vereador, a gente sempre tem maior proximidade com algumas comunidades. Mas, enquanto pré-candidato a prefeito da cidade, eu quero conhecer bem e ser próximo de todas as comunidades. Por isso, criei o movimento ‘São Cristóvão que eu quero’, que está nos ajudando a entender melhor as principais necessidades do povo sancristovense. Cada comunidade tem sua peculiaridade, mas a maioria das demandas se referem aos serviços de saúde, transporte público, educação básica e segurança. Ao final desse processo, teremos dados suficientes para a construção do nosso futuro plano de governo, elaborado a várias mãos, considerando as reais necessidades do povo”, explica Diêgo.

O também vereador e pré-candidato a vice-prefeito, Edson Pereira, também falou sobre a importância do movimento ‘São Cristóvão que eu quero’ e como tem sido uma experiência enriquecedora. “Estamos andando pela cidade para entender melhor o que cada comunidade precisa. Já passamos por quatro comunidades e já conseguimos entender melhor os desejos do povo sancristovense. Ainda temos várias comunidades para visitar e estamos anotando todas as demandas das pessoas para construir o nosso plano de governo para São Cristóvão”, disse Pereira.

Seguindo a programação, na próxima semana o movimento São Cristóvão que eu quero vai visitar as comunidades do Rosa Maria, Eduardo Gomes e Pedreiras.

Foto assessoria

Por Sheila Milena Oliveira Dias