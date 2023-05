Vereadores Eduardo Lima e Byron dialogam com Gustinho Ribeiro sobre planos do Republicanos em Sergipe

A bancada do Republicanos na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), liderada pelo presidente do diretório municipal, o vereador Eduardo Lima; e o vereador Sargento Byron, se reuniu na manhã desta segunda-feira (08/05), com recém-empossado presidente da sigla em Sergipe, o deputado federal Gustinho Ribeiro, com o objetivo de traçar as metas do partido para eleições em 2024 e 2026.

Atualmente, o Republicanos que tem dois vereadores em Aracaju, almeja conquistar pelo menos três cadeiras no parlamento, em 2024. Outro objetivo é eleger o maior número possível de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores nos 75 municípios de Sergipe.

Em 2026, o partido, que hoje possui três cadeiras na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) e uma na Câmara dos Deputados, pretende ampliar ainda mais o número de parlamentares no estado, podendo disputar uma das duas vagas no Senado.

Atualmente, o Republicanos é presidido nacionalmente pelo deputado federal Marcos Pereira (SP), que hoje é 1° vice-presidente da Casa, e tem 2551 vereadores, 76 deputados estaduais, 42 deputados federais, 4 senadores, 212 prefeitos, 2 governadores e 2 vice-governadores em todo Brasil.

Um dos objetivos do partido é a disputa da Presidência da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, em 2025, para sucessão de Arthur Lira (PP/AL), tendo Marcos Pereira como candidato para assumir a Casa Baixa.

Por Leonardo Teles

Foto: assessoria