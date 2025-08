Vereadores marcam presença nos 15 anos da chancela da Praça São Francisco

Na última sexta-feira, 1º, a cidade de São Cristóvão celebrou os 15 anos da chancela da Praça São Francisco como Patrimônio Mundial pela Unesco. O evento, que reuniu autoridades estaduais, federais e figuras históricas sergipanas, também contou com a expressiva participação dos vereadores do município, que fizeram questão de marcar presença em um dos momentos mais simbólicos para o Município.

O ponto alto da noite foi a reinauguração do Museu Histórico de Sergipe, com a presença do governador Fábio Mitidieri, do prefeito Júlio Nascimento, de representantes do Ministério da Cultura, de deputados e de políticos como o Ex-Governador Jackson Barreto e o Ex-Prefeito Marcos Santana.

O presidente da Câmara de Vereadores, Thiago Corrêa, na ocasião, destacou a valorização do patrimônio histórico e cultural de São Cristóvão: “Uma alegria imensa para os sancristovenses e sergipanos ter de volta esse importante museu, uma grande ação do governador, que aproveitou para fazer anúncios significativos pra nossa cidade, como o investimento no FASC (Festival de Arte de São Cristóvão).”

Nos bastidores, a forte presença dos parlamentares foi interpretada como sinal de unidade e engajamento institucional para trazer melhorias para a cidade e o fortalecimento das pautas culturais e de turismo na cidade.

Foto: Ricardo Nascimento

TDantas Comunicação AGÊNCIA DE NOTÍCIAS