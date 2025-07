Vereadores repudiam declarações xenofóbicas do ex-deputado Arthur do Val

O vereador Anderson de Tuca (União Brasil) foi o primeiro orador do pequeno expediente e lamentou o caso. “De fato, ele cometeu um crime, em que, mais uma vez, é o nordestino quem sofre com as agressões, é quem sofre com a falta de respeito. E nós, enquanto representantes do povo de Aracaju, esperamos que se possa fazer uma moção de repúdio e, em seguida, possamos levar ao Ministério Público Estadual ou Federal, para que esse homem não faça o que ele vem fazendo, como fez com relação às mulheres da Ucrânia, uma pessoa que não tem escrúpulos, não mede as palavras, mas, hoje em dia, todas as palavras têm consequências e devemos responder por aquilo que falamos”. O parlamentar ainda fez um apelo para a Secretaria de Esportes, no sentido de viabilizar que as emendas possam ser destinadas aos clubes sergipanos, em especial ao Confiança e ao Sergipe.

O vereador Joaquim da Janelinha (PDT) reforçou o discurso do vereador Anderson de Tuca a respeito das emendas para melhorar a situação dos times locais. “O nosso Sergipe vem passando por dificuldades financeiras, com a troca de presidente. Então é preciso que esse repasse seja feito o mais rápido possível, até para auxiliar essa nova direção do time e quem sabe até com novas contratações”. O vereador também parabenizou o vereador Milton Dantas pela realização da Copa das Comunidades. “As comunidades precisam, cada vez mais, de campeonatos como esses. Eu fiquei muito feliz de ver que na Barra dos Coqueiros nós temos um grande campo de treinamento que pode revelar vários talentos sergipanos para o mundo e também abraçando as comunidades.” O parlamentar ainda destacou a situação dos moradores da comunidade do Paraíso do Sul. “Quero alinhar uma reunião com o pessoal da Emurb, empresa que está fazendo a segunda e a terceira etapas das obras do Paraíso do Sul. Os próprios moradores reclamam que diminuiu a quantidade de servidores da empresa naquela região. Tem rua que está com obra pela metade.”, ressaltou ao relatar que algumas ruas da localidade estão com as obras paradas.

O vereador Levi Oliveira (PP) também citou a repercussão da fala do ex-deputado estadual Arthur do Val. “São pessoas que não merecem nosso ibope, mas para rebater toda a fala que ele trouxe sobre os sergipanos, eu venho trazer um exemplo muito bom da sergipana Eliza Feitosa, que foi um exemplo de força, determinação e inteligência, para aquele que falou tanto aqui do nosso estado. Ela foi lá no programa Domingão do Hulk e faturou R$ 500 mil, mérito de todo o seu conhecimento. E é isso que o nosso povo representa, esse povo forte e guerreiro.” O parlamentar também parabenizou a Fundat pela inauguração da unidade de qualificação profissional no bairro de Santa Maria. “Aquilo ali vai trazer uma melhoria para o povo da comunidade que, como eu sempre falo, o emprego é a melhor política social que existe.”

O vereador Lúcio Flávio (PL) também destacou a inauguração da unidade de qualificação profissional no bairro Santa Maria. “Quero parabenizar a população do Santa Maria, a prefeita Emília e a presidente da Fundat, Melissa Rollemberg, por mais um ponto de esperança ali no bairro, que é a nova unidade da Fundat para formação profissional. Isso tem a ver com a construção de futuro, com a geração de esperança, com a promoção de dignidade sem assistencialismo.” O parlamentar ainda repercutiu a declaração do ex-deputado Arthur do Val. “Nós fizemos um fato histórico, que repercutiu no Brasil inteiro e parece que se tentou esconder com uma polêmica rasa, ignorante, desrespeitosa e criminosa. Eu costumo dizer que eu tenho medo de adolescentes na política querendo ensinar a nós políticos sobre políticas públicas, querer sair apontando o dedo, xingando todo mundo, hormônios juvenis querendo dar palpite na casa alheia. Eu acho que esse episódio é a prova que a gente não precisa de censura nas redes sociais, a gente precisa de justiça, a gente precisa combater a impunidade. Xenofobia é crime dentro ou fora do ambiente digital.”

O vereador Miltinho Dantas (PSD) agradeceu os comentários do vereador Joaquim da Janelinha sobre a Copa das Comunidades. “Essa é a primeira competição que já nasceu grande, o senhor está vendo os jogos e como nós temos dito todos os dias, está estabelecido na Constituinte que nós temos a obrigação de proporcionar esses momentos para a sociedade. Eu quero agradecer ao senhor também pelo incentivo.” O parlamentar ainda exibiu um vídeo da frente de uma agência do Bradesco, localizada próximo à Câmara, e denunciou que um idoso passou mal após a longa espera na fila. “Nós temos uma lei que lamentavelmente não está sendo cumprida pelos bancos da capital. Semana passada, aqui nessa agência, um cidadão de aproximadamente 70 ou 70 e poucos anos quase veio a óbito devido à longa demora dos aposentados nas filas bancárias. A lei dos 15 minutos abrange também os atendimentos bancários nos caixas eletrônicos. A culpa é da ganância desse segmento dos banqueiros que só pensam em aumentar seus lucros e não dá a devida atenção aos seus funcionários e clientes.”

O vereador Pastor Diego (União Brasil) repudiou as declarações xenofóbicas realizadas pelo ex-deputado Arthur do Val em relação ao povo sergipano. “Quero registrar aqui o meu repúdio a essa fala criminosa e preconceituosa do ex-deputado Arthur do Val. Arthur do Val é aquele mesmo que demonstrou o seu preconceito e a sua falta de caráter e perdeu o seu mandato por causa dos comentários feitos durante sua visita à Ucrânia. Hoje ele está inelegível por causa desse tipo de comportamento, um comportamento repetido na vida dele, uma fala que demonstra o desconhecimento da realidade do povo sergipano.”

A vereadora Professora Sonia Meire (PSOL) também criticou as falas de Arthur do Val. “Acho que é lamentável e nós deveremos sim tratar esse caso de crime contra o povo aracajuano, contra o povo sergipano e nordestino”. A parlamentar ainda fez uma denúncia a respeito de trabalhadores terceirizados. “A empresa Estrela, que terminou seu contrato com o município, já tem nove meses sem cumprir as rescisões trabalhistas das pessoas demitidas por ela. Isso é um absurdo. E agora, mais recentemente, fiz a denúncia que a Multiserv terminou seu contrato com a SEMED e as trabalhadoras estão sem receber o tempo trabalhado e as rescisões.”

Por fim, o presidente da Casa, vereador Ricardo Vasconcelos (PSD) ,manifestou sua indignação com as declarações feitas pelo ex-deputado Arthur do Val. “Esse rapaz, que é um deputado cassado, e a sua história depõe contra ele, não de forma pontual, não é só aquele episódio das mulheres ucranianas, tantas outras situações em que ele se envolveu, ele escolheu justamente agora atacar Aracaju e Sergipe. Ele poderia criticar a utilização de emendas parlamentares para festa, normal, mas ele escolheu atacar a honra do nosso povo, ele escolheu se utilizar de inverdades para queimar a história do estado de Sergipe e da nossa capital Aracaju. Ele vai responder nas barras da justiça, eu não tenho dúvida. O Ministério Público já foi acionado por várias pessoas, inclusive vai ser acionado por nós, vai ter a nossa moção de repúdio, porque o nosso povo não é desse nível que ele quer nos colocar. O povo sergipano, o povo nordestino é muito estudioso, é muito trabalhador e tem muitas características positivas.”

Entenda o caso

Em vídeo divulgado na internet, o ex-deputado Arthur do Val, que teve seu mandato cassado por quebra de decoro parlamentar após a divulgação de áudios com teor sexista sobre mulheres ucranianas, atacou a população de Aracaju com falas xenofóbicas e preconceituosas.

Arthur do Val reage a uma gravação do evento em que o cantor Wesley Safadão, no palco do Forró Caju 2025, convida a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, e o deputado federal Thiago de Joaldo, para anunciarem, em público, o compromisso de garantir por emenda parlamentar a contratação do artista para o ano seguinte. Em um determinado momento, ele demonstrou revolta com o que considerou uso político da festa e se utilizou de palavras ofensivas contra os sergipanos, chamando o povo de “burro e chimpanzil”.

O vídeo repercutiu negativamente e gerou grande revolta, de modo que o Ministério Público foi acionado para que seja feita a responsabilização criminal do ex-deputado.

por Fernanda Nery – Foto: Luanna Pinheiro

