VEREADORES RETOMAM ATIVIDADES COM DISCURSOS FIRMES SOBRE DEMOCRACIA, SAÚDE, EDUCAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL

A volta dos trabalhos na Câmara Municipal de Aracaju, nesta terça-feira (5), foi marcada por um Pequeno Expediente carregado de temas impactantes.

Parlamentares usaram a tribuna para repercutir fatos de grande repercussão nacional, como a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, e também para cobrar soluções urgentes para questões locais, especialmente nas áreas de saúde, educação, infraestrutura e segurança pública.

Logo na abertura, a vereadora Sonia Meire (PSOL) fez um discurso incisivo sobre a prisão de Bolsonaro, ocorrida na segunda-feira (4), por descumprimento de medidas cautelares do STF. A parlamentar destacou que o ex-presidente é réu por tentativa de golpe de Estado, organização criminosa e outros crimes. “Precisamos continuar lutando pela soberania do nosso país e contra todas as formas de impunidade”, afirmou. Sonia ainda trouxe à tona sua participação no Congresso Nacional da Federação dos Trabalhadores Petroleiros, defendendo a importância da Petrobras para o Brasil e, em especial, para Sergipe, reiterando sua posição contrária à privatização da estatal.

Outro ponto abordado por ela foi a maior marcha de mulheres indígenas já registrada no país, realizada em Brasília, com mais de 7 mil participantes. Segundo a vereadora, o movimento simboliza a luta por territórios, soberania e justiça. Encerrando sua fala, cobrou com veemência a inclusão de mais de duas mil crianças que permanecem em cadastro de reserva aguardando vagas em escolas municipais e estaduais, exigindo da secretária Edna Amorim uma resposta concreta sobre a aplicação dos recursos públicos na educação.

Na área da saúde, o vereador Ricardo Vasconcelos (PSD) trouxe um balanço das propostas apresentadas à secretária municipal de Saúde, Débora Leite. Ele defendeu a reabertura do posto de saúde no Calçadão da 13 de Julho, com equipe de primeiros socorros e desfibrilador, além de reforçar a necessidade da presença de especialistas como ginecologistas, obstetras, pediatras e dentistas nas Unidades Básicas de Saúde. Também apontou a urgência de um novo concurso público para suprir a demanda da rede. “Estamos aqui para entregar resultados reais à população”, enfatizou.

A vereadora Selma França (PSD) trouxe à tona a campanha “Agosto Lilás”, mês de combate à violência contra a mulher, lamentando que o mês ainda seja marcado pelo silêncio e pelas tristes estatísticas. Ela cobrou mais ações por parte do Estado e da Justiça, além de parabenizar as secretárias Érica Mitidieri e Daniele Garcia pelos avanços na redução dos casos de feminicídio em Aracaju.

O vereador Sgt. Byron (MDB) fez um alerta sobre os impactos de grandes eventos na Orla da Atalaia, destacando a necessidade de contrapartidas que beneficiem moradores e permissionários da região, como a instalação de novos banheiros públicos. Também relatou reunião com a Emurb para tratar de melhorias emergenciais em bairros da Zona de Expansão, como o Robalo, que enfrenta problemas estruturais graves.

Já a vereadora Thannata da Equoterapia (Mobiliza) criticou com veemência a Medida Provisória nº 1296, do governo federal, que propõe revisão periódica no Benefício de Prestação Continuada (BPC). “Estamos falando de pessoas que sobrevivem com um salário-mínimo. Isso não é luxo, é necessidade”, declarou, preocupada com a possível exclusão de idosos e pessoas com deficiência de baixa renda.

Vinícius Porto (PDT) celebrou a vitória do Confiança, que deixou a zona de rebaixamento da Série C, e elogiou o governador Fábio Mitidieri por anunciar obras em São Cristóvão. O parlamentar também fez referência à prisão de Bolsonaro, pedindo reflexão sobre os rumos do país.

Alex Melo (PRD) agradeceu melhorias na praça Nivaldo Menezes e celebrou sua participação em uma meia maratona. Ele reafirmou o papel do esporte como ferramenta de transformação social. Anderson de Tuca (União Brasil) reforçou a importância do apoio ao esporte sergipano e destinou emendas para aquisição de fraldas geriátricas, além de cobrar melhorias na infraestrutura esportiva da Orla e da 13 de Julho.

Fechando a sessão, Bigode do Santa Maria (PSD) parabenizou a colega Selma pela realização de evento cultural no bairro e convidou o público para a 7ª edição do São João do Povo, no dia 9. “Essas festas giram a economia, geram emprego e fortalecem a cultura local”, afirmou.

Por Mônica Pen – Foto: Luanna Pinheiro