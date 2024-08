VEREADORES RICARDO VASCONCELOS, NITINHO E EDUARDO LIMA DECLARAM APOIO À CANDIDATURA DE YANDRA

A candidata a prefeita de Aracaju pelo União Brasil, Yandra Moura, recebeu, nesta terça-feira (6), o apoio dos vereadores Ricardo Vasconcelos (PSD), Nitinho Vitale (PSD) e pastor Eduardo Lima (Republicanos) à sua candidatura à prefeitura da capital. A adesão dos parlamentares reafirma o compromisso de Yandra com a transformação da cidade.

Na frente de centenas de pessoas, os vereadores mostraram confiança no trabalho de Yandra e afirmaram que, por ter a coragem e força da juventude, confiam nela para o avanço de Aracaju.

O presidente da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), Ricardo Vasconcelos, declarou que está ao lado de quem as aracajuanas e aracajuanos desejam.

“É mais que uma questão de justiça, é uma questão de dias melhores para nossa cidade. Vocês sabem que as pesquisas de intenções qualitativas mostram que o povo de Aracaju tem uma grande simpatia com uma prefeita jovem e mulher”, afirmou o presidente.

O vereador licenciado e deputado federal, Nitinho Vitale, ressaltou a capacidade da candidata para administrar Aracaju.

“Jovem com disposição para trabalhar e cuidar do seu povo, ela poderia estar priorizando os seus projetos pessoais, porém está aqui abraçando o povo de Aracaju. Conte comigo, com o apoio desse simples amigo”, disse o deputado.

O vereador pastor Eduardo Lima destacou o olhar sensível da jovem que se preocupa com as pessoas em estado de vulnerabilidade e faz questão de estar ao lado dos que mais precisam.

“Yandra, pode ter certeza que a sua sensibilidade, o seu olhar atencioso, que o seu carinho para esse povo, para o povo que mais foi judiado esses 16 anos dessa gestão, um povo que foi esquecido, eu digo a você, essa misericórdia de Deus vai colocar sobre a sua cabeça, vai lhe dar a direção para que você chegue 1º de janeiro com a vontade do povo”, declarou o vereador.

O candidato a vice-prefeito e ex-governador, Belivaldo Chagas (Podemos), afirmou a independência da candidata.

“Saí da minha zona de conforto para dizer sim à Yandra e me colocar como seu vice, na certeza de que a prefeita será ela, quem irá mandar é ela, a palavra inicial e final é dela”, afirmou o ex-governador.

Yandra agradeceu aos vereadores pela confiança e parceria firmada para proporcionar dias melhores para o povo de Aracaju.

“Para mim, caminhar ao lado desses grandes homens de trajetórias políticas ilibadas é grandioso. Engrandece de verdade a minha alma e eu esperei por esse momento. Sonhei muito, desenhei, imaginei como seria, mas vocês fizeram dessa noite muito melhor do que os meus melhores sonhos. Vamos rumo à vitória! E avançar no caminho certo. Muito obrigada, que Deus nos abençoe e que nós sejamos felizes nessa trajetória”, finalizou a candidata.

Assessoria de Comunicação

Yandra Moura – Deputada Federal