A assessoria do vice-governador e secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, informou que ele recebeu alta hospitalar na tarde desta terça-feira (22).

Em nota, a assessoria diz que “o gestor está em casa na companhia da família e retornará as atividades gradualmente. Zezinho Sobral agradece todas as manifestações de carinho e orações dos sergipanos de todas as regiões”.

Zezinho foi submetido a exames após um mal-estar no domingo.