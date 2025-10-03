Vice-prefeita de São Cristóvão, Gedalva Umbaubá, confirma pré-candidatura a deputada federal

Em reunião realizada com o governador Fábio Mitidieri (PSD) e o presidente estadual do Republicanos, deputado federal Gustinho Ribeiro, a vice-prefeita de São Cristóvão, Gedalva Umbaubá, confirmou oficialmente sua pré-candidatura a deputada federal pelo Republicanos.

A entrada de Gedalva na disputa é considerada um dos movimentos mais estratégicos do partido para as eleições de 2026. Figura de peso em São Cristóvão, cidade histórica e politicamente relevante, ela chega respaldada pelo apoio de seu marido, o ex-prefeito Carlos Umbaubá, fortalecendo ainda mais sua posição no cenário político estadual.

_Com essa articulação, Gustinho Ribeiro, que comanda o Republicanos em Sergipe, demonstra sua capacidade de construir uma chapa competitiva e coesa, atraindo lideranças regionais expressivas para o partido.

A presença do governador Fábio Mitidieri na reunião reforça a sintonia e a confiança entre o Republicanos e o governo estadual. Essa aliança amplia a base política de Mitidieri, consolida a unidade do grupo e evidencia que o projeto para 2026 será disputado com forte estrutura partidária e coesão entre as principais lideranças.

O encontro mostra que, com a chegada de Gedalva, o Republicanos se posiciona como uma legenda estratégica no pleito, alinhada ao projeto de continuidade e fortalecimento da gestão de Fábio Mitidieri em Sergipe.