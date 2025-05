Vice-prefeita Suely Menezes participa da 26ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios

A vice-prefeita de Lagarto, Suely Menezes está em Brasília nesta semana participando da 26ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, o maior encontro municipalista da América Latina, promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM). O evento acontece no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) e reúne milhares de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários e gestores públicos de todo o país.

Com o tema “Autonomia Municipal: a força que transforma o Brasil”, a edição deste ano reforça a importância do fortalecimento da capacidade dos municípios de implementar políticas públicas eficazes, sustentáveis e alinhadas com as necessidades da população. A Marcha também é reconhecida por promover o diálogo direto entre os representantes dos municípios e as autoridades dos três Poderes, discutindo pautas prioritárias para o desenvolvimento das cidades brasileiras.

Para Suely, participar da Marcha é uma oportunidade estratégica de aprendizado, articulação e troca de experiências. “Esse é um evento essencial para que possamos ampliar nossos conhecimentos, trocar experiências com outros gestores e fortalecer a luta por mais autonomia e recursos para os nossos municípios. É nesse espaço de diálogo que conseguimos construir caminhos mais eficientes para transformar a realidade local”, afirmou a vice-prefeita.

A presença de lideranças como Suely reforça o compromisso da gestão municipal com a busca por melhorias e mais representatividade junto aos órgãos federais, em prol de avanços concretos para a população.

Ascom – Suely Menezes (Vice-prefeita de Lagarto)