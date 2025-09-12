Vice-prefeita Suely Menezes participa de encontro sobre protagonismo feminino

A vice-prefeita de Lagarto e secretária de Assistência Social, Suely Menezes, participou de um encontro voltado ao protagonismo feminino na política, promovido pelo senador Rogério Carvalho. O evento reuniu prefeitas, vice-prefeitas, ex-prefeitas, ex-vice-prefeitas e primeiras-damas de diversas regiões, com o objetivo de discutir o papel da mulher na política e as perspectivas para 2026.

Durante o encontro, Suely destacou a importância de momentos como esse para fortalecer a presença feminina na política e valorizar as trajetórias de mulheres que, com coragem e liderança, ocupam ou ocuparam espaços institucionais. “Agradeço ao senador Rogério pelo convite e pela oportunidade de trocar experiências com tantas mulheres inspiradoras. Momentos como esse são fundamentais para construirmos uma política mais justa, democrática e igualitária. Na oportunidade também agradeço ao senador pela parceria com o nosso município, pelos recursos destinados que irão impulsionar no desenvolvimento da nossa querida Lagarto”, afirmou a vice-prefeita.

O evento também serviu como espaço para compartilhar experiências, fortalecer a rede de mulheres na política e debater estratégias para a ampliação da participação feminina nos processos decisórios, reforçando o compromisso com a equidade de gênero e a transformação social.

Ascom – Suely Menezes (vice-prefeita de Lagarto)