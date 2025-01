Vice-prefeito e secretário Ricardo Marques destaca estratégias para a comunicação

Em entrevista ao telejornal Bom Dia SE, da TV Sergipe, nesta segunda-feira, 13, o vice-prefeito e secretário de Comunicação Social de Aracaju, Ricardo Marques, detalhou as ações planejadas para fortalecer a comunicação institucional da Prefeitura nos próximos quatro anos. O gestor também abordou outras medidas estratégicas da administração.

No início da entrevista, Ricardo Marques fez um breve balanço da primeira semana da gestão “Nova Aracaju”, destacando os esforços da Prefeitura, por meio do Comitê Operacional coordenado pela prefeita Emília Corrêa, para minimizar os impactos das chuvas na capital.

“A determinação da prefeita foi que todas as equipes e secretarias se antecipassem para prevenir e reduzir os efeitos da chuva. Sabemos que não houve investimentos significativos para evitar os problemas causados pelas chuvas, mas, mesmo com o alto volume registrado, conseguimos minimizar os danos com ações como a limpeza de canais e a remoção de lixo, que infelizmente ainda é descartado irregularmente pela população”, afirmou Ricardo Marques.

O vice-prefeito também destacou o trabalho preventivo da Prefeitura na área de infraestrutura, especialmente em relação aos canais da cidade. “É de conhecimento geral, tanto da administração quanto da população, que os canais de Aracaju não passam por reformas há décadas. A prefeita Emília Corrêa determinou que fossem realizados levantamentos prioritários nos principais canais, como os da Av. Airton Teles, Gentil Tavares, região do Coqueiral e Porto D´Antas, para planejarmos as intervenções necessárias”, explicou.

Comunicação próxima e acessível

Acumulando a função de secretário Municipal de Comunicação Social, Ricardo Marques enfatizou o compromisso da gestão em promover uma comunicação mais transparente e acessível à população.

“O nosso objetivo é construir uma comunicação baseada em inovação, transparência e diálogo. Queremos que a população tenha respostas claras e entenda o que está sendo feito. Além disso, vamos ouvir as pessoas para que elas possam participar do processo e receber as respostas que merecem”, declarou.

Entre as iniciativas, Marques mencionou a criação e o fortalecimento de canais de comunicação diretos com a população e a imprensa. “Vamos utilizar ferramentas como WhatsApp, que é amplamente usado, e garantir que as portas da Prefeitura estejam abertas. Claro, com organização, mas sempre permitindo que a população tenha acesso direto aos serviços e gestores”, acrescentou, enfatizando também a implementação da Rádio Agência, com a disponibilização de materiais sobre a gestão, além do fortalecimento da comunicação digital da prefeitura.

Ao final da entrevista, Ricardo Marques respondeu a questionamentos dos telespectadores sobre temas como a recriação de linhas de ônibus, reforma de praças e a retomada de obras importantes. Também foram abordados assuntos como transporte público, gestão do lixo e saúde.

O vice-prefeito anunciou ainda o lançamento da nova identidade visual da Prefeitura de Aracaju, que simboliza o esforço de modernizar a imagem da cidade e reforçar a conexão com os aracajuanos. Outra novidade mencionada foi a campanha do IPTU congelado, como uma medida para aliviar o orçamento das famílias.

“Essa é uma ação para dar tranquilidade aos cidadãos. Além disso, vamos lançar um programa de parcelamento para quem está em dívida com o município. Nosso objetivo é mostrar que a gestão está ao lado da população, não apenas para cobrar, mas para criar uma via de mão dupla, onde os cidadãos contribuem e, em troca, recebem serviços melhores e mais eficientes”, concluiu Ricardo Marques.

