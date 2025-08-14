Vice-prefeito Ricardo Marques comemora avanço na Zona de Expansão com obra de R$ 70 mi

Projeto prevê pavimentação de 86 vias, drenagem, esgotamento sanitário e sinalização no bairro Areia Branca, zona de expansão, beneficiando diretamente milhares de moradores.

O vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques, participou nesta terça-feira (12) da assinatura da Ordem de Serviço para a execução de uma grande obra de infraestrutura no bairro Areia Branca, localizado na Zona de Expansão da capital. A assinatura foi realizada pela prefeita Emília Corrêa, marcando um avanço significativo para a região e complementando o sistema de macrodrenagem já em andamento.

“Estou muito emocionado e muito feliz, porque a Zona de Expansão pertence a Aracaju e durante muito tempo esteve abandonada. Agora, a região está recebendo a atenção que merece. Os moradores vão ganhar mais dignidade com a pavimentação de 86 vias, além de obra de drenagem e esgotamento sanitário”, destacou Ricardo Marques.

O projeto contempla pavimentação, drenagem, esgotamento sanitário e sinalização, alcançando aproximadamente 22 km de vias. Todo o esgoto será captado e encaminhado para a nova Estação de Tratamento de Esgoto, atualmente em construção.

Ricardo lembrou que, enquanto vereador, esteve inúmeras vezes na localidade ouvindo as demandas da comunidade. “Visitei muitas vezes o povoado e senti de perto as necessidades do povo. Hoje, ao lado da prefeita Emília Corrêa, participo desta assinatura, que marca o início imediato das obras. É uma conquista que parecia distante e que agora se torna realidade”, comemorou.

