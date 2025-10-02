Vice-prefeito Ricardo Marques deixa a função de secretário de comunicação de Aracaju

Vice-prefeito Ricardo Marques deixa a função de secretário de comunicação

O vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques, que ocupava a função de secretário de comunicação, confirmou nesta quinta-feira (02), que deixou de comandar a pasta.

Em nota, Ricardo Marques disse que “a minha saída foi em comum acordo com a prefeita Emília Corrêa. Eu já havia comunicado a ela que isso poderia acontecer a qualquer momento. Deixo a SECOM, tendo total consciência que fiz e dei o meu melhor enquanto Secretário de Comunicação para ajudar gestão a comunicar e informar as suas ações junto ao povo de Aracaju”.

Por fim, o vice prefeito afirmou que “sigo sendo vice-prefeito de Aracaju, foi para isso que fui eleito junto a Emília Corrêa. Agora meu foco será ser o vice-prefeito que prometi em campanha, um vice atuante, participativo, fiscalizador e que vai às ruas ouvir e falar com o povo”, e concluiu: “quero agora mais do que nunca continuar a buscar as soluções para os problemas do cidadão aracajuano. E penso que saindo da SECOM, consigo fazer isso com mais energia e dedicação”.