Vice-prefeito Ricardo Marques destaca legado do ex-governador João Alves

Nesta segunda-feira, 24 de novembro, data que marca cinco anos da morte do ex-governador João Alves Filho, o vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques, utilizou as redes sociais para relembrar a trajetória do líder político e o impacto de suas obras em Aracaju e em todo o estado de Sergipe.

“João deixou um grande legado e foi um dos maiores políticos de Sergipe. Suas obras atravessaram o tempo, mudaram a vida das pessoas e continuam presentes no dia a dia da população”, afirmou o vice-prefeito.

Ricardo Marques também exibiu um trecho de uma entrevista que fez com João Alves na TV Sergipe durante a campanha de 2012, quando o ex-governador disputou a Prefeitura de Aracaju. No vídeo, João demonstrava seu amor pela capital e o desejo de transformar a cidade e melhorar a vida das pessoas.

“Independente de posição política ou partidária, João Alves faz parte da história de Aracaju e de Sergipe. Lembrar dele é recordar uma época de visão, coragem e compromisso com o desenvolvimento do nosso estado”, completou Ricardo.

Por Fredson Navarro – Foto Divulgação