Vice-prefeito Ricardo Marques destaca projetos de Aracaju durante Simpósio Juntos por SE

Representando a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, o vice-prefeito Ricardo Marques, participou nesta terça-feira, 28, do Simpósio Juntos por Sergipe, iniciativa realizada pelo Governo do Estado, com o objetivo de reunir os 75 municípios sergipanos para fortalecer ações de desenvolvimento. A programação contou com a presença do governador Fábio Mitidieri e secretários de Estado.

“Essa iniciativa de nos unirmos por Sergipe para o desenvolvimento do nosso estado é extremamente importante. Uma ação que fortalece nossa autoestima e a confiança do nosso povo. Não tenho dúvidas de que Aracaju quer, sim, participar ativamente, pois queremos crescer juntos. Já estamos avançando em várias demandas, como os projetos para construção de creches, a melhoria do transporte coletivo — que envolve a capital e outros municípios, entre outras questões fundamentais”, salientou o vice-prefeito Ricardo Marques.

Segundo o gestor, a parceria com o Estado é essencial para o desenvolvimento da capital. “Tenho plena certeza de que vamos somar esforços para enfrentar os desafios. A prefeita Emília Corrêa pediu que eu transmitisse essa mensagem, e estou aqui para reforçar esse compromisso: Aracaju está disposta a colaborar para o crescimento do estado”, disse Marques.

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, enfatizou que quando o Estado e os municípios caminham lado a lado, quem ganha é o povo sergipano. “Já me coloquei à disposição diversas vezes para discutir as ações do governo em parceria com Aracaju. A capital é a cidade que representa todos nós, e jamais deixarei de manter as portas abertas para a prefeitura. Torço muito pelo sucesso da gestão da prefeita Emília Corrêa”, concluiu.

Foto: Secom PMA