Vice-prefeito Ricardo Marques participa de inauguração de obras no Japãozinho

O vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques, participou nesta semana da inauguração das obras de infraestrutura urbana do Loteamento Recanto da Jaqueira, localizado no bairro Japãozinho, zona norte de Aracaju.

As intervenções incluíram pavimentação, rede de microdrenagem, esgotamento sanitário e a construção de uma escadaria que ganhou destaque com arte urbana assinada pelo artista Korea JPZ, morador da região.

Com investimento de mais de R$ 7,1 milhões, o projeto contemplou 14 ruas, totalizando 2,15 km de melhorias.

“Essa comunidade enfrentou anos de abandono. Hoje, as ruas antes marcadas pela lama e poeira se transformam em espaços de dignidade. É mais um avanço da gestão liderada por Emília Corrêa e que me deixa muito feliz como vice-prefeito e cidadão que acredita na força das comunidades”, afirmou Ricardo Marques.

O evento contou com ampla participação popular e emocionou os moradores, que celebraram as conquistas com entusiasmo e gratidão.

Por Assessoria de Imprensa