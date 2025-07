VICE-PREFEITO RICARDO MARQUES RECEBE O SENADOR ALESSANDRO E DISCUTE SEGURANÇA DIGITAL NAS ESCOLAS

O vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques, recebeu nesta quinta-feira (24) a visita institucional do senador Alessandro Vieira (MDB). O encontro foi marcado por diálogo republicano, troca de ideias e articulações voltadas para a melhoria da qualidade de vida na capital sergipana.

Durante a reunião, o senador apresentou o projeto ‘Segurança nas Telas’, uma proposta de prevenção, que é encabeçada pela secretaria da Comunicação do Governo Federal, voltada à proteção de crianças e adolescentes contra os riscos do ambiente digital. A iniciativa busca capacitar professores, apoiar famílias e criar um ambiente mais seguro nas escolas públicas, promovendo o uso responsável da tecnologia.

“O projeto ‘Segurança nas Telas’, é uma iniciativa de prevenção que visa capacitar professores, apoiar famílias e promover o uso consciente da tecnologia entre os estudantes da rede pública”, explicou o senador Alessandro Vieira.

O vice-prefeito Ricardo Marques elogiou a sugestão e destacou a importância do envolvimento de diferentes esferas do poder público em temas que impactam diretamente a vida da população.

“Recebi com muita satisfação a visita do senador. A ideia que ele trouxe é extremamente relevante. Como pai, educador e agente público, sei que precisamos urgentemente discutir o uso das telas com responsabilidade. Aproveitei também para solicitar apoio por meio de emenda parlamentar para construção do prédio da Escola Municipal Otília Macedo de Araújo, que hoje funciona num espaço alugado”.

A visita institucional reforça o compromisso de Ricardo Marques com uma gestão participativa, conectada aos desafios da cidade e disposta a construir soluções por meio do diálogo e da cooperação.

Por Assessoria de Imprensa