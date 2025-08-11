Vice-presidente Geraldo Alckmin participa da abertura do INDEX em Salvador

Vice-presidente integra painel sobre a inovação e competitividade da indústria brasileira durante o evento

Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, participa da mesa de abertura do INDEX, maior evento da indústria baiana, que será realizado no Centro de Convenções de Salvador. Com o tema “Nova Indústria Brasil: Inovação para Competitividade Global”, o painel discutirá como a inovação pode impulsionar a competitividade da indústria brasileira no mercado global, abordando estratégias para a transformação digital, sustentabilidade e fortalecimento das cadeias produtivas.

Além de Alckmin, integram ainda a mesa Antônio Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e Carlos Henrique Passos, presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), como mediador da mesa. O painel será às 13h30 do dia 27 de agosto.

Com foco em conectar soluções inovadoras, negócios e práticas sustentáveis da cadeia industrial, o INDEX será realizado entre os dias 27 e 29 de agosto e tem a expectativa de receber mais de 30 mil pessoas nos três dias de evento.

Um dos principais objetivos da iniciativa é impulsionar o networking, troca de conhecimento e desenvolvimento da indústria local. A programação inclui palestras, workshops, plenárias, rodadas de negócios nacionais e internacionais, além de missões empresariais. Estarão presentes representantes dos setores petroquímico, mineração, energia, agronegócio, tecnologia e inovação, cosméticos, moda e couro.

O INDEX é uma realização da FIEB em parceria com o Sebrae Bahia e produção da Bahia Eventos.

Texto e foto assessoria