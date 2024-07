Victor Mandarino e o atual vice-prefeito reforçam palanque de Gracinha em Itaporanga

A redação do portal SE Notícias obteve, de uma fonte segura, a informação de que a ex-prefeita Gracinha Garcez (Republicanos) recebeu, durante as festas juninas, dois apoios de peso à sua pré-candidatura à Prefeitura de Itaporanga D’Ajuda nas eleições municipais em outubro deste ano. Uma foi a do atual vice-prefeito, professor Humberto, do PT, que trás sua esposa, a vereadora Vanessa de “professor Humberto”, pré-candidata à reeleição. O PT vem participar da coligação de Gracinha com as bênçãos do ministro Márcio Macedo, do deputado federal João Daniel e do senador Rogério Carvalho. Na semana passada, ela teve a confirmação do apoio do engenheiro civil Victor Mandarino, que é irmão do ex-prefeito César Mandarino e do atual vereador Guilherme Mandarino. Victor trás, também, o apoio do senador Laércio Oliveira, para ajudar Gracinha a “salvar” Itaporanga D’Ajuda a partir de janeiro de 2025.

As adesões fortaleceram o grupo de Gracinha e enfraqueceram a base do atual prefeito Otávio Sobral, colocando em xeque a pré-candidatura de Ivan Sobral, que foi escolhido como o pré-candidato do atual prefeito, Otávio Sobral, e do deputado Marcelo Sobral. Nas últimas semanas, figuras políticas de peso têm migrado para as fileiras da oposição, deixando o grupo de Otávio em desvantagem. Destacam-se a saída do vice-prefeito professor Humberto e a adesão da vereadora Conceição Anchieta, do PP, mulher influente e esposa do ex-vereador Marcelo Anchieta, representando um golpe significativo para o grupo do prefeito Otávio Sobral.

O grupo de Gracinha passa a contar com sete vereadores: Renatinho de Zé de Lili e Moraes da Mercedinha (PDT), Conceição Anchieta, Guilherme Mandarino e Vanessa de professor Humberto (PP), Timinha e Ricardo Possidônio (Republicanos). Já o grupo de Otávio fica com apenas 6 vereadores.

Com mais de três décadas de serviços públicos prestados ao município, professor Humberto é considerado uma das maiores lideranças políticas da cidade, com forte atuação na região do Rio Fundo da Cachoeira. “É uma honra poder contar com o apoio do professor Humberto, que se une ao nosso time para somar forças nesse grande movimento de resgate da boa política na cidade de Itaporanga, um projeto voltado para o futuro e com o objetivo de proporcionar uma vida melhor para a população”, disse Gracinha.

“Vcitor chega para avançarmos ainda mais na nossa caminhada para reconstruir a Itaporanga que nosso povo tanto merece e almeja. É um político e ao mesmo tempo um técnico preparado, compromissado com a ética, e que traz a experiência de quem ajudou muito a gestão de seu irmão César Mandarino. Professor Humberto vem somar força e ajudar a salvar nossa querida cidade, junto com todos a vitória do povo de Itaporanga”, concluiu Gracinha.

Com mais de 40 anos de experiência no serviço público, Victor Mandarino já ocupou cargos de destaque, incluindo a presidência da Deso e a secretaria de administração e finanças de Itaporanga D’Ajuda durante a gestão de seu irmão, César Mandarino, que se destacou ao posicionar o município como um dos mais promissores de Sergipe.

Da Assessoria de Imprensa