VII SINED COMEÇA AMANHÃ NO TCE E REUNIRÁ AUTORIDADES E ESPECIALISTAS PARA TRATAR DO FUTURO DA EDUCAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) dará início, nesta terça-feira, 16, ao VII Simpósio Nacional de Educação (Sined), evento que reunirá autoridades, especialistas e representantes de instituições de todo o país para discutir os principais desafios da educação pública e o papel dos órgãos de controle na garantia do direito à aprendizagem.

A abertura está marcada para as 16h30, no auditório do TCE/SE, com a palestra magna “Como a gestão pode colaborar com a educação?”, ministrada por Fernanda Pacobahyba, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

A programação seguirá até o dia 18 de setembro, com painéis e debates sobre temas como alfabetização, educação infantil, recomposição da aprendizagem, ensino em tempo integral, financiamento, parcerias público-privadas, regime de colaboração entre entes federativos e execução do Plano Nacional de Educação. O evento também será espaço para a apresentação de boas práticas e pesquisas desenvolvidas por órgãos de controle em diferentes estados.

Para a presidente do TCE/SE, conselheira Susana Azevedo, o simpósio “é uma oportunidade de reunir diferentes olhares e experiências em torno de um mesmo propósito: garantir que cada criança e jovem tenha acesso a uma educação de qualidade”.

Entre os convidados estão conselheiros de tribunais de contas, gestores públicos, pesquisadores e representantes de instituições como o Ministério Público, Tribunal de Justiça, fundações e universidades.

A programação completa pode ser acessada em: www.tcese.tc.br/sined2025.

Por DICOM/TCE