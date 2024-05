Vilela Produções traz para Aracaju show de comédia sobre a área da saúde

No próximo domingo, dia 19 de maio, Vilela Produções trará para Aracaju o enfermeiro Diego Besou, que vai apresentar um espetáculo de comédia sobre a área da saúde como nunca antes visto. Afinal, as coisas que acontecem em um pronto-socorro até Deus duvida! A risada está garantida no Teatro Atheneu, a partir das 20h, e os ingressos já estão à venda na bilheteria do teatro ou no site Ingresso Digital.

O show conta com a volta de personagens icônicas como a enfermeira Jussara, Dra. Daniella e a acompanhante Maria de Fátima , além da introdução de novas ainda mais surtadas, como a copeira Roseli e a Professora Maria Amélia. O comediante mostra os dilemas que envolvem os profissionais da saúde, desde a sua formação até os plantões caóticos e estressantes em um hospital, da maneira hilária como só ele é capaz de contar.

Prepare-se, o hospital Maria Helena vai pegar fogo com as situações mais engraçadas contadas pelo enfermeiro mais desorientado do Brasil! O show tem classificação indicativa de 12 anos e 80 minutos de duração.

SOBRE DIEGO BESOU

Diego Besou é de Campo Grande/MS e sempre teve talento para fazer as pessoas rirem. Após atuar como enfermeiro por 11 anos, abraçou a carreira de comediante e protagonizou “Tô de Plantão” e “Tô de Plantão 2 – Depois que a Terra parou”, levando milhares de profissionais da área da saúde para teatros em todo o Brasil.

Diego se tornou o humorista queridinho da saúde nas redes sociais por publicar vídeos engraçados sobre a rotina dos profissionais da área, o que lhe rendeu mais de 100 milhões de compartilhamentos.

Foto assessoria

Por Sheila Dias