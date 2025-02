Violência contra a mulher cresce em Sergipe, alerta deputada Linda Brasil

Na Sessão Plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), nesta quarta-feira,12, a deputada Linda Brasil (Psol) revelou dados que apontam para o crescimento da violência contra a mulher em Sergipe no ano de 2024. Apesar da redução no número de feminicídios, as ocorrências relacionadas à violência de gênero evidenciam um cenário preocupante para a segurança das mulheres.

De acordo com a reportagem veiculada pelo portal Mangue Jornalismo, os registros da Delegacia de Atendimento à Mulher indicam que o número de ocorrências de violência passou de 15.794 casos em 2023 para 16.516 em 2024. Além disso, as medidas protetivas de urgência cresceram 23,5%. Já no que se refere aos casos de feminicídio, houve redução, passando de 16 para 10 mortes no último ano.

A deputada cobra medidas efetivas para garantir a segurança de mulheres e pessoas vulneráveis. “Os índices seguem elevados. Foram 104 casos de estupro e 200 registros de estupro de vulneráveis, que envolvem menores de 14 anos, pessoas com deficiência ou vítimas incapazes de oferecer resistência. É muito grave”, alertou Linda Brasil.

Linda Brasil também denuncia a ausência de estatísticas relacionadas à violência contra mulheres trans e ao transfeminicídio. “O levantamento oficial não contempla essa população ignorando a realidade da violência que atinge essa parcela da sociedade”, destacou a deputada do Psol.

De acordo com a parlamentar, não há políticas públicas eficazes para combater essa violência, apesar das declarações da Secretaria de Estado de Políticas para Mulheres atribuir o aumento das denúncias ao fortalecimento da confiança das vítimas nas instituições.

“Apenas a repressão não é suficiente para combater essa violência. É preciso ampliar ações de prevenção, educação e suporte contínuo às vítimas. A sensação que temos, diante dos dados, é que a violência contra as mulheres está tão naturalizada que não conseguimos avançar, apenas contar corpos e divulgar números. Falhamos enquanto sociedade. Falha o Governo de Sergipe na proteção da vida de todas as mulheres, sejam elas cisgênero ou transgênero”, declarou a deputada Linda Brasil.

Texto e foto Assessoria de Imprensa