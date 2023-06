“Violência de gênero existe. Ocorreu mais uma vez nesta Casa, e não deve ser minimizada”, diz Emília

“Violência de gênero existe. Ocorreu mais uma vez nesta Casa, e não deve ser minimizada. O que foi dito, na pele de mulher, é diferente”, foi desta forma que a vereadora Emília Corrêa (Patriota) destinou sua fala no Legislativo Municipal para criticar a postura do líder do prefeito, Professor Bittencourt (PDT) ao proferir uma frase desrespeitosa direcionada à oposicionista.

Enquanto fazia análises de Requerimentos, o vereador Bittencourt proferiu a seguinte frase: “Emília, que está me olhando efusivamente. Ela gosta muito de olhar para mim. Eu sei que sou irresistível. Isso não me intimida. Fernanda talvez fique preocupada com esse olhar”, disse se referindo-se à sua esposa.

“Não é a primeira vez que isto acontece. Violência de gênero existe, infelizmente, e está espalhada pelos plenários do país. Poderia ser com qualquer outra, mas foi comigo e eu não vou deixar passar. Chega!”, declarou Emília.

Através de um vídeo veiculado na mídia sobre o tema, a vereadora ressaltou que, enquanto alguns acham que repercutir o que aconteceu é se aproveitar da causa, ela afirma que não vai deixar por menos e deve coibir atitudes assim.

“Algumas brincadeiras fora do microfone, mas no âmbito do respeito, a gente releva, mas da forma que foi, durante a Sessão, ao Vivo e transmitida por veículos oficiais da CMA, são inadmissíveis. Além de ter sido feita pelo líder do prefeito, que, por sinal, não foi a primeira vez, não podemos aceitar”, concluiu.

Foto Gilton Andrade

Por Andrea Lima