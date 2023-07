Violência na comunidade do “Manoel Preto”, no bairro Industrial, preocupa Eduardo

Em visita à comunidade, vereador encontrou casa com marcas de tiros e criança alvejada

O vereador Eduardo Lima (Republicanos), usou o Pequeno Expediente, na manhã desta quarta-feira, dia 12, na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), para externar preocupação com a violência na comunidade do “Manoel Preto”, no bairro Industrial, na Zona Norte de Aracaju; principalmente na Rua Vila Ana, onde mora uma de suas assessoras, que teve a residência alvejada por cinco tiros, deixando uma criança ferida no braço.

“Todas às terças-feiras faço um trabalho social no “Manoel Preto”, na Rua Vila Ana, onde moram pessoas humildes, onde mora também minha assessora, que tem, em sua casa, cinco buracos de balas na parede, causados por criminosos que assaltavam famílias. Os disparos aconteceram após uma ação policial, porém, os tiros não partiram deles”, disse o vereador.

O vereador também contou que a criança atingida pelo projétil de arma de fogo, no braço, é sobrinho de sua assessora e felizmente está bem. “Pegou no braço dele de raspão, sangrou e feriu, mas graças a Deus não houve nada de mais grave”.

Eduardo Lima sugeriu um trabalho preventivo dos profissionais de segurança pública para garantir a integridade dos moradores da comunidade.

“Fica aqui um apelo à Secretaria de Segurança Pública (SSP) e aos poderes públicos que tratam da segurança em Aracaju e em Sergipe, que precisamos trabalhar com prevenção e retornar com a polícia comunitária, que é uma ferramenta muito usada e infelizmente diminuiu suas ações”, afirmou o vereador.

Por Leonardo Teles

Foto: Gilton Rosas