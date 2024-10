 VITÓRIA DE JÚLIO JÚNIOR EM SÃO CRISTÓVÃO CONSOLIDA O GRUPO DE MARCOS SANTANA E DE PAULO JÚNIOR

Júlio Júnior (União Brasil) é eleito prefeito de São Cristóvão com 53,74% dos votos válidos. A vitória de Júlio representou a consolidação do grupo liderado por Marcos Santana e o deputado estadual Paulo Júnior (PV).

O deputado Paulo Júnior comemorou a vitória destacando que é a resposta da boa gestão realizada. “São Cristóvão não aceita retroceder. Nosso grupo construiu uma nova realidade, com serviços públicos funcionando, infraestrutura, educação com bons resultados. Vamos continuar crescendo”.

Júlio Júnior

Filho de baiano com uma sergipana, Júlio Nascimento Júnior tem 46 anos, é engenheiro civil formado pela Universidade Federal de Sergipe e tem dois filhos. Atuou como gerente de obras em diversas construtoras de Sergipe e acumulou experiências na esfera pública como gerente de contrato e responsável técnico de obras públicas no interior do estado.

Foi secretário municipal de Infraestrutura de São Cristóvão da atual gestão de Marcos Santana. Filiado ao União Brasil, é a primeira vez que disputará mandato eletivo.

As raízes de Júlio passam por figuras conhecidas da cidade de São Cristóvão. Seu avô João Cardoso, conhecido como Bilau, era uma pessoa muito conhecida na Ilha Grande (uma das sete ilhas existentes no território de São Cristóvão) e no Centro Histórico, assim como sua tia Madalena, hoje com mais de 90 anos e responsável pela criação de Júlio após o falecimento de sua mãe. Júlio também tem conexão com uma figura muito importante do cenário cultural da cidade, Dona Madá, mestre do Samba de Coco da Ilha Grande, que conviveu com o seu avô João Cardoso.

Fonte e foto assessoria