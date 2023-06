‘Você tem fome e sede de quê?’ será tema do Grito dos Excluídos 2023

‘Você tem fome e sede de quê?’ será o tema do Grito dos Excluídos 2023 que coincide com o tema da Campanha da Fraternidade num claro objetivo de denunciar a fome no Brasil, e tendo a conquista da segurança alimentar como pré-requisito da dignidade humana, democracia e soberania nacional.

A primeira reunião para a construção do Grito dos Excluídos aconteceu na quarta-feira, dia 7 de junho, na Cáritas da Arquidiocese, vizinho à Catedral Metropolitana, em Aracaju.

Nesta reunião foram discutidas ações de formação, para além do Grito dos Excluídos. Tais atividades acontecerão nos dias 7 de julho e 7 de agosto versando sobre as temáticas: Segurança Alimentar e Moradores em Situação de Rua.

A morte do companheiro Uilson dos Santos da comunidade das Catadoras de Mangaba, no Bairro 17 de Março, foi citada como importante denúncia que precisa continuar a ser feita.

Ainda não ficou definido o local onde vai acontecer o ato de Sergipe do Grito dos Excluídos 2023.

Texto e imagem Iracema Corso