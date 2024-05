”VOCÊS NÃO PODEM VIVER REFÉNS DE POLÍTICOS QUE NÃO TÊM COMPROMISSO COM A ASSISTÊNCIA SOCIAL”, DIZ LINDA BRASIL

“Valorização profissional e salarial, essa é a primeira questão que deve ser discutida e cobrada aos governos municipais e estaduais, pois são as/os assistentes sociais que garantem aquilo de mais importante que a nossa democracia preconiza, a dignidade humana”, foi desta forma que a deputada estadual de Sergipe, Linda Brasil (Psol), iniciou a sua fala na manhã desta quarta-feira, 15, na comemoração do Dia da e do Assistente Social, que aconteceu na sede do Ministério Público de Sergipe.

O evento foi organizado pelo Conselho Regional de Serviço Social 18ª Região (CRESS Sergipe) e contou com palestras de profissionais que são referência na área da Assistência Social no Brasil.

Ocupando o dispositivo do evento, a deputada Linda Brasil comemorou o protagonismo das mulheres no exercício da profissão, constatado no evento com mais de 90% das pessoas presentes no auditório do Ministério Público sendo mulheres. “É muito emocionante essa expressividade feminina aqui neste evento, bem como nas frentes das lutas porque as mulheres são mais capacitadas, têm maior sensibilidade sobre os problemas sociais e um olhar mais amplo sobre as políticas de cuidados”, destacou.

Ainda em sua fala Linda reiterou sobre a importância das boas escolhas políticas nas próximas eleições para que as pessoas presentes votem em candidatas e candidatos que sejam comprometidos com as políticas de assistência social e de garantia dos direitos humanos. “É preciso que se elejam políticas e políticos que enxerguem que vocês não podem trabalhar em aparelhos públicos caindo aos pedaços, com tetos comprometidos, com infiltrações e com cadeiras quebradas, onde faltam profissionais da rede de cuidados e que as próprias pessoas que trabalham lá muitas vezes não denunciam porque são cargos de comissão e temem perderem seus empregos”, afirma Linda.

Investimentos em Assistência Social

“Esse ano é ano de eleição e precisamos nos observar e eleger quem é comprometida/o com a garantia dos direitos humanos e da cidadania, pois não adianta eu, enquanto deputada colocar emendas nas políticas públicas de assistência social, e os meus projetos não passarem na Assembleia porque o governo tem maioria, e a maioria vota contra o meu projeto. É bem assim que acontece nas câmaras municipais, nas assembleias, por isso é importante que elejamos políticos que se comprometam com essas políticas públicas e que garantam orçamento para ser investido nessa área e não só em festas, como é o caso do governo atual de Sergipe, que faz a política de pão de circo”, analisou a deputada.

Linda lembrou ainda que “os profissionais da assistência social são os responsáveis por garantir que as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social tenham dignidade, mas que para que isso aconteça é preciso valorização profissional e salarial, e para isso vocês não podem viver de PSS, não podem viver reféns da política e de políticos, em secretarias que são compostas por cargos de comissão, então a gente precisa pressionar para que vocês tenham carreira, precisamos pressionar para que o estado e os municípios façam concursos públicos”, finalizou a parlamentar.

Foto: Ascom

Por Marcela Prado