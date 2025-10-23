Votação para formação da lista sêxtupla do Quinto Constitucional será 100% online

A votação em consulta direta para formação da lista sêxtupla do Quinto Constitucional do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE) será realizada no dia 19 de novembro, das 9h às 17h, de forma online. O objetivo da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE) é proporcionar comodidade, inclusão, agilidade e segurança ao pleito.

No dia da votação em consulta direta, advogados e advogadas poderão votar de qualquer lugar, por meio de tablet, celular ou computador conectado à internet. Não será necessário baixar nenhum aplicativo: basta acessar o endereço eletrônico — que será divulgado posteriormente —, realizar a autenticação digital e registrar o voto.

Serão disponibilizados pela OAB/SE, das 9h às 17h do dia 19 de novembro, pontos de apoio na sede da OAB em Aracaju e nas regionais, para auxiliar quem tiver alguma dificuldade.

“A instituição teve uma experiência muito positiva na eleição passada, para escolha da nova diretoria, com a votação 100% online. Por isso, o modelo será seguido na consulta direta para formação da lista sêxtupla do Quinto Constitucional, proporcionando uma votação segura, rápida e inclusiva”, destaca Marcel Fortes, presidente da Comissão Especial.

O voto é criptografado e assinado por certificado digital, tornando impossível a inclusão de votos que não tenham passado por servidores auditados pelo banco de dados. Além de todos os protocolos de segurança, a votação online é totalmente auditável. Cada voto pode ser rastreado e verificado sem comprometer o sigilo, oferecendo uma camada adicional de segurança e transparência.

A empresa contratada pela Ordem para realizar a votação em consulta direta é a Webvoto, homologada pelo Conselho Federal da OAB e com mais de 10 anos de experiência nesse tipo de processo. A Webvoto foi responsável, em 2024, pela eleição 100% online que elegeu a diretoria da OAB/SE para o triênio 2025-2027.

Procedimentos de votação

Durante o processo, o(a) eleitor(a) deverá escolher até seis nomes, atribuindo um voto por candidato(a). Poderão votar apenas os(as) advogados(as) regularmente inscritos(as) na Seccional e com a anuidade em dia.

A lista sêxtupla será formada observando-se critérios de políticas afirmativas, com a obrigatoriedade de incluir:

• Um(a) candidato(a) com deficiência;

• Dois(as) candidatos(as) da representatividade racial, sendo um do gênero masculino e uma do gênero feminino;

• Três candidatas do sexo feminino.

A apuração dos votos será realizada na sede da Seccional, com acompanhamento da Comissão Especial e dos(as) candidatos(as) ou de seus representantes previamente indicados. Após a apuração final, a Comissão proclamará o resultado da lista sêxtupla, que será homologada na sessão seguinte do Conselho Pleno, ordinária ou extraordinária.

Homologada a lista, o presidente da OAB/SE terá o prazo de cinco dias úteis para encaminhá-la ao Tribunal de Justiça de Sergipe, acompanhada do número de votos recebidos por cada candidato(a) e de seus respectivos currículos. Na mesma ocasião, será oficiado o chefe do Poder Executivo, permitindo o acompanhamento do processo e o cumprimento do prazo de nomeação previsto no artigo 94, parágrafo único, da Constituição Federal.

Acesse aqui a Resolução nº 10/2025

Por Innuve Comunicação – Ascom OAB/SE