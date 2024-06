Washington Silvestre reafirma compromisso da Mega FM com o Povo de Sergipe

Na manhã de ontem (19), a sede da Rádio Mega FM foi palco de uma confusão envolvendo a demissão do funcionário Sukita. O tumulto iniciou-se com a rescisão do contrato de Sukita por justa causa, realizada pela Diretora Administrativa da Mega Produções, Heloisa, na presença de testemunhas.

Ao ser informado de sua demissão, Sukita recusou-se a aceitar a decisão, gerando um clima tenso. A situação piorou quando outro funcionário, Wagner Walter, interveio de forma inadequada, tentando desautorizar a diretora. A atitude de Wagner apenas intensificou o conflito.

Diante da resistência de Sukita, o sócio-administrador da emissora, Washington Silvestre, interveio por telefone, instruindo Sukita a deixar imediatamente as dependências da rádio. Washington deixou claro que Sukita não era mais bem-vindo.

Sukita, utilizando-se de uma postura impositiva, desafiou a ordem de saída. Em um ato desesperado, acionou sua advogada, que chegou à rádio e protagonizou um barraco, tentando reverter a demissão. Novamente, Washington reafirmou a decisão: “Você pode representar quem você quiser da porta do sítio para fora. Aqui é uma empresa privada e estou informando que Sukita foi demitido. Vocês podem se retirar.”

Determinando a causar mais confusão, Sukita tentou invadir o estúdio para entrar ao vivo. Diante da escalada da tensão, a emissora acionou seu advogado e a polícia para conter a situação.

A legislação orienta que o desligamento de funcionários seja realizado assim que eles chegam ao local de trabalho ou no momento de sua saída. Sukita foi desligado ao chegar à rádio, mas procurou criar um espetáculo, convocando funcionários indicados por ele para constranger Heloisa.

A confusão trouxe à tona a diferença entre os papéis dos sócios na empresa. Isadora Sukita é sócia-cotista, o que significa que ela não necessita exercer atividades dentro da empresa e sua responsabilidade é limitada, diferentemente de Washington Silvestre, que, como sócio-administrador, possui poder decisivo nas atividades diárias e responde diretamente pela gestão da empresa.

A Rádio Mega FM reafirma seu compromisso com a liberdade de imprensa e de expressão, garantindo aos ouvintes uma emissora verdadeiramente representativa do povo de Sergipe. O sócio-administrador, Washington Silvestre, assegura que a emissora continuará com a mesma destreza e responsabilidade, focada no jornalismo de qualidade e nas pautas sociais.

A partir de hoje, o Grupo Mega de Comunicação passará por uma reformulação, visando fortalecer ainda mais o jornalismo sergipano e as causas sociais. A Mega FM se compromete a não ser usada como palanque político, respeitando as obrigações legais da comunicação brasileira, e continuará sendo a voz do povo sergipano.

Qualquer comunicado ou nota que não seja endereçada pelo sócio-administrador não representa a parte majoritária que comanda a emissora. A Mega FM permanece firme no propósito de servir à comunidade com imparcialidade e responsabilidade.

Assessoria de Imprensa MEGA FM