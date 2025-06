WELDO MARIANO, BRANCO DE ARTHUR E WILTON DA NOVA VIDA PRETENDEM DEIXAR O PT E VOTAR EM OUTRAS LIDERANÇAS

Como afirmado pelo site Revista Canindé em recente publicação, PT no município de Canindé de São Francisco vive um dos seus piores momentos em termos de união interna e até à direção, numa espécie de perda de identidade do que prega. Tais atribuições ocorrem nitidamente sendo do conhecimento de todos. “Ainda não rachou, tá bem trincado”, definiu dessa forma sobre o momento. A coisa agora ficou mais séria.

Percebendo a falta de atenção do deputado federal João Daniel e do senador Rogério Carvalho para com os membros do partido, o ex-prefeito Weldo Mariano e os ex-vereadores Branco de Arthur e Wilton da Nova Vida estão prontos para declarar sua insatisfação e deixar o Partido dos Trabalhadores. A situação vai além. As três lideranças, que somadas juntam um expressivo número de eleitores, amigos e simpatizantes, também afirmam que não acompanharão a eleição de amas as lideranças citadas. A decisão não deve demorar.

Outra figura que afirmou analisar o momento com frieza e tomar decisões posteriormente foi a professora Lucivania Lima, ex-candidata a vereadora em 2024. Na análise, uma das questões é o fato de que o prefeito Machadinho conseguiu, nos bastidores, filiar um maior número de gente ao PT garantindo a eleição do vereador Rildo Joaquim (PT) que, em afirmação ao site Revista Canindé, disse contar com o apoio de Emanoel Aleixo (presidente do PT) para conseguir chegar ao cargo de presidente do PT na próxima eleição. Detalhe, o PT foi oposição ao projeto de Machadinho, apoiou Kaká Andrade em 2024. A presente articulação não foi consultada com os membros que se sentem desrespeitados. “Isso significa que não lutamos por nada em 2024. Que estamos sendo enganados. O partido tá vendendo sua História, seus valores e seus membros para a direita em Canindé? O que está por trás desses acordos? João Daniel, Rogério e até Márcio Macedo, que é muito próximo de Lula tem que para nos dizer?”, questionou.

Do olho nas eleições de 2026, Weldo Mariano, Branco de Arthur e Wilton da Nova Vida afirmaram que estão sendo contactados por políticos que pretendem lançar seus nomes nos cenários de deputado federal e estadual e também senador. Em ralação ao cargo e governador, a decisão é a de acompanhar Kaká Andrade e seguir no mesmo projeto. Trocar de partido e levar o máximo de amigos é o que deve acontecer também. “Já basta de enganação ao povo de Canindé de São Francisco, não queremos ter esse mesmo comportamento”, autenticou na discussão.

“Toda atenção da direção do partido em Canindé de São Francisco é para o vereador Rildo Joaquim. Os demais membros não existem. Já que é assim, que João Daniel e Rogério sejam eleitos com os votos do vereador Rildo e tá tudo certo. É preciso um tratamento igual, respeitoso e companheirismo. É preciso saber o que está acontecendo, saber qual a direção, saber para estamos indo. Temos a possibilidade de uma nova eleição em Canindé e nosso vice-prefeito Wilton da Nova Vida, que foi articulado por Weldo Mariano, teve junto com Kaká mais de 9 mil votos. Isso é bom, é um crescimento e precisamos continuar com essa união. Ou o PT é e todos ou muita gente deve sair”, finalizou.

Existe uma distância da direção em responder ao site Revista Canindé. Há duas semanas que se aguarda uma simples conversa com o atual presidente, Emanoel Aleixo. A distância de João Daniel é bem maior.

Por Adeval Marques