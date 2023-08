Weldo Mariano: “Volto sem mágoa e sem ódio e não tenho ninguém por inimigo. Quero fazer uma nova História”

Com a determinação da juíza Elbe Maria de Carvalho, o prefeito Weldo Mariano de Souza volta ao cargo de forma imediata. Ele retorna e tem por sua frente o cumprimento de uma série de obrigações. Entretanto, ao falar sobre o assunto ele reforçou: “Volto sem mágoa e sem ódio e não tenho ninguém por inimigo. Quero fazer uma nova História”.

Durante todo esse tempo Weldo Mariano disse que manteve a fé em Deus e na Justiça do Estado de Sergipe. Teve tempo para rever erros e acertos e fazer uma análise fria sobre vários aspectos que culminou com a situação do seu afastamento. “Volto uma pessoa mais madura e quero terminar tentando fazer o mandato que sempre quis e que me foi confiado pelo povo de Canindé de São Francisco. O que passou ficou no passado”, disse.

O período que Weldo ficou afastado da Prefeitura Municipal foi de provação. Ele suportou toda pressão sozinho ao lado da esposa, filhos, irmãos e contou nos dedos quem realmente estava firme ao seu lado. Obviamente, percebeu quem o abandonou, as decepções e sorriu com as novas amizades que fez. Deve ter se surpreendido também em ver e sentir que alguns que ele talvez nem esperava, deram a vida para que ele retornasse ao cargo e salvar seu nome e sua História de homem e político, o que agora depende dele.

Fica a aqui a opinião de que, de tudo que aconteceu e com a vitória do retorno de Weldo, ele ganha uma nova chance e nos transmite uma grande mensagem: a de que não guardará mágoa alguma sobre ninguém. Uma verdadeira prova de humildade e declara que, da parte dele, continua sem eleger inimigos. Algo que deve ser copiado, aplaudido e reconhecido..

Por Adeval Marques