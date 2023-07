Yandra acompanha programa Opera Sergipe ao lado do governador

Na manhã deste sábado (22) a deputada federal Yandra Moura (União) acompanhou o governador Fábio Mitidieri durante a visita ao programa Opera Sergipe, realizado no Centro Especializado de Reabilitação, em Aracaju.

O objetivo do programa é ampliar a oferta de cirurgias e reduzir o tempo de espera para realização de procedimentos. “Mais uma ação acertada do governador Fábio Mitidieri. Serão realizadas mais de 10 mil cirurgias em todo o Estado, contemplando em torno de 15 procedimentos”, disse a deputada.

“A gente sabe o quanto é difícil e, às vezes, demorado para que os cidadãos consigam realizar suas cirurgias e procedimentos no tempo hábil para que eles tenham uma boa recuperação e mantenham a qualidade de vida. Por isso, fazer esse verdadeiro mutirão vai ajudar a diminuir as filas e o tempo de espera para as pessoas”, acrescentou Yandra Moura.

Assessoria de Comunicação