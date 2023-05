Yandra acredita que Festejos Juninos impulsionarão turismo

Durante solenidade de Lançamento dos Festejos Juninos de 2023, promovida pelo Governo de Sergipe, nesta segunda-feira (8), a deputada federal Yandra Moura (União) destacou que há uma grande expectativa de que o turismo registre recordes durante o período das festas.

“Este é um momento aguardado por muitas pessoas de todo país. As festas juninas ficaram prejudicadas por alguns anos por conta da pandemia. A estimativa é que este ano tenha o maior potencial turístico já registrado”, acredita Yandra.

A deputada parabeniza ainda o governador Fábio Mitidieri pelo lançamento. “Acertada a posição do governo em divulgar os eventos com antecedência, isso favorecerá a venda dos pacotes pelas agências de turismo e, como consequência, receberemos ainda mais turistas”.

Serão mais de 250 atrações, a programação geral inclui 140 nomes do cenário musical sergipano e 40 artistas nacionais, além de 40 trios pés de serra e 60 apresentações de quadrilhas juninas entre 31 de maio e 1º de julho.

Ainda nesta segunda, a deputada participou de duas reuniões pela manhã, uma na Defensoria Pública da União em Sergipe, onde colocou o mandato à disposição para contribuir com o fortalecimento da categoria, e a outra foi com comandantes do Corpo de Bombeiros, onde recebeu uma medalha pelos 100 anos da instituição.

À tarde, a parlamentar assistiu à Santa Missa em Ação de Graças pelos 97 anos do Hospital de Cirurgia, a convite da direção do hospital.

Assessoria de Comunicação