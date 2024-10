Yandra anuncia neutralidade no 2º turno; vereador Isac vai se manifestar ainda hoje

O vereador Isac (União Brasil), reeleito com 4.191, participou, na manhã desta segunda-feira, da coletiva de imprensa com a deputada federal Yandra Moura, ex-candidata à prefeitura de Aracaju. Durante o evento, Yandra anunciou sua decisão de manter-se neutra neste segundo turno das eleições municipais, optando por não declarar apoio a nenhum dos dois candidatos que seguem na disputa.

Isac, que tem se destacado como uma voz ativa no cenário político de Aracaju, aproveitou a oportunidade para expressar seu respeito pela posição da deputada. O vereador destacou a importância de um debate democrático e ponderado para o futuro da cidade. Ainda hoje, Isac deverá se manifestar oficialmente sobre os dois candidatos que permanecem na corrida eleitoral, reafirmando seu compromisso com a transparência e o diálogo aberto com a população aracajuana.

Da assessoria