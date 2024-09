Yandra apresenta propostas concretas para mobilidade urbana, educação e saúde

Com confiança e responsabilidade, a candidata a prefeita de Aracaju, Yandra 44 (União), participou, nesta terça-feira (10), da sabatina da rádio Jovem Pan, com os radialistas Paulo Sousa e Fabiana Ferrari, para apresentar propostas concretas que resolverão problemas como mobilidade urbana, educação, saúde e assistência social.

A candidata falou sobre a gravidade da impugnação da licitação do transporte público, por parte do Ministério Público de Sergipe, e a importância em resolver o problema de forma urgente, com uma atenção especial aos estudantes da rede pública de ensino, através do passe livre.

Ao ser questionada sobre educação, ela respondeu sobre o papel transformador da escola e sua importância para transformar a realidade das pessoas.

“A escola em tempo integral, uma escola que realmente funcione dessa forma que o governo federal já estabelece, que é com as matérias comuns curriculares, as extras, o esporte como uma grande ferramenta de transformação, porque eu sempre falo de um tripé essencial, educação, esporte e cultura. São três fatores que com certeza transformam a sociedade, diminuem o índice de criminalidade, fazem com que a gente se liberte enquanto povo”, declarou Yandra.

Yandra ainda destacou a necessidade de cuidar dos aracajuanos, principalmente os que estão em estado de vulnerabilidade social, em situação de rua, e que durante 16 anos, foram esquecidos.

“Os moradores de rua não são assistidos, falta o acolhimento, o trazer o sentido de volta, o ressocializar. É saúde e assistência social que caminham juntas e que geram realmente um conforto, uma qualidade de vida para a nossa gente. E hoje a Aracaju é zerada nesse sentido, não tem a assistência social, não tem a saúde que acolhe. Sabemos que a gente precisa de uma reestruturação da assistência social, isso vai acontecer e está no nosso plano de governo, cuidar dos mais vulneráveis, investir realmente em cuidar da nossa gente”, falou a candidata a prefeita.

Fonte e foto assessoria