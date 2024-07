Yandra conversa com moradores do 18 do Forte e Mosqueiro

A pré-candidata a prefeita de Aracaju e deputada federal licenciada, Yandra Moura (União), visitou, nesta segunda-feira (22), os bairros 18 do Forte e Mosqueiro, onde conversou com os moradores para entender melhor as necessidades de cada um, ouvir sugestões e compreender os principais problemas enfrentados no dia a dia.

Com ideias modernas e eficientes, ouvir a população é uma prioridade de Yandra, que entende a importância do diálogo com os moradores dos bairros para compreender as necessidades de quem está na ponta, enfrentando os problemas, muitas vezes esquecidos pela prefeitura.

No Mosqueiro, com o projeto Novos Caminhos, ela reforçou o compromisso com a criação do hospital tipo 2, um equipamento público de extrema importância para a capital que carece de leitos de urgência e emergência. De forma estratégica, ele será instalado na Zona Expansão para atender às necessidades das pessoas que estão mais distantes dos serviços de saúde.

“Se eu puder deixar um legado, se vocês daqui a muitos anos puderam olhar para mim e dizer ‘foi essa jovem que trouxe dignidade porque urbanizou o meu bairro, trouxe a minha dignidade enquanto seio familiar, foi a mulher da creche, a mulher do emprego e da saúde’, eu vou estar 100% satisfeita, vocês podem ter certeza disso”, afirmou Yandra.

