Yandra destaca gestão do governo de Sergipe nos festejos juninos

A vice-líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, deputada federal Yandra Moura, elogiou no Plenário os festejos juninos em Sergipe. Segundo ela, o estado, sob a administração do governador Fábio Mitidieri, teve um excelente planejamento e organização, transformando uma das maiores tradições nordestinas em um produto cultural e turístico altamente lucrativo.

De acordo com Yandra, embora os dados econômicos ainda estejam sendo analisados e formatados, alguns índices já foram divulgados, com alta taxa de ocupação dos hotéis durante o período dos festejos juninos, e a procura por passeios turísticos também aumentou, com um crescimento de 30%.

A deputada ressaltou o impacto econômico do período junino, com ruas movimentadas, supermercados lotados, shoppings em pleno funcionamento e o centro comercial de Aracaju registrando boas vendas. Yandra afirmou que o governo antecipou o pagamento dos servidores, injetando mais de R$ 330 milhões na economia, pouco antes do dia de São João.

“O sucesso dessa iniciativa do nosso governador Fábio Mitidieri foi tão grande que o povo pediu e ele atendeu. A Vila do Forró continuará com atrações locais ao longo do mês de julho e a Rua de São João vai até o final do ano”, acrescentou Yandra.

