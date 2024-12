UFS: Yandra destina recurso para pesquisa sobre participação das mulheres na política

A deputada federal e coordenadora do Observatório Nacional da Mulher na Política, Yandra Moura (União), anunciou a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 210 mil para a Universidade Federal de Sergipe (UFS). O recurso será utilizado em uma pesquisa conduzida pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia, com foco na participação das mulheres na política, um tema de relevância crescente no cenário brasileiro e internacional.

O anúncio foi feito em Brasília, durante uma reunião entre a deputada e o pró-reitor de Pós-Graduação e Pesquisa da UFS, Lucindo José Quintans. A pesquisa será coordenada pelos professores Doutores Wilson José de Oliveira e Fernanda Rios Petrarca, ambos renomados especialistas na área, e contará com o apoio de um programa de pós-graduação nota 5 na avaliação da Capes, que atesta a excelência acadêmica da instituição.

“Esse recurso é essencial para garantir que a pesquisa tenha início, meio e fim. O tema central é a mulher na política, uma pauta que precisa ser aprofundada para entender como as mulheres estão conquistando espaços e direitos dentro de uma sociedade moderna como a nossa”, destacou Yandra Moura.

Como coordenadora do Observatório Nacional da Mulher na Política, Yandra Moura tem se destacado pela defesa de iniciativas que promovam a equidade de gênero e ampliem a participação feminina nos espaços de poder. A emenda destinada à UFS é mais um exemplo de seu trabalho em prol dessa causa.

“É sobre dar voz às mulheres, entender suas histórias e abrir novos caminhos. Tenho certeza de que essa pesquisa será um marco para Sergipe e para o Brasil”, concluiu a deputada.

Fonte e foto assessoria