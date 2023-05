Yandra diz que o problema do preço do combustível em Sergipe encarece comida que vai à mesa do povo

A deputada federal Yandra Moura (União) disse, neste domingo (21), que quando tomou conhecimento dessa problemática envolvendo o preço dos combustíveis, “de imediato tomamos as ações que cabem ao nosso mandato, concedido pelo povo sergipano”.

Segundo Yandra, “Isso por acreditar que não é justo que em todo país a política de preços dos combustíveis praticada seja uma e em Sergipe e na Bahia sejam os únicos estados prejudicados por causa da decisão de uma refinaria”.

Para a deputada, “isso interfere em toda uma cadeia de produtos, inclusive os alimentos, que pode encarecer a comida que vai para a mesa do sergipano, como também o transporte público. Então fizemos um pronunciamento na Câmara Federal, concedemos várias entrevistas para a imprensa nacional e local, entramos em contato com a Agência Nacional do Petróleo e com a Petrobras.

Yandra diz que teve reunião com o governador Fábio Mitidieri para que o Procon Sergipe notifique a refinaria, “confirmamos também, junto com o governador, uma reunião com o ministro de Minas e Energia na próxima quarta-feira (24) à tarde, onde esperamos sair com boas notícias para o nosso povo”.

– Os órgãos fiscalizadores foram acionados e todos nós estamos atentos aos próximos passos. Esperamos contar com o bom senso da empresa que administra a refinaria para que possa reavaliar essa decisão absurda e, enfim, seguir a nova política de preços adotada pela Petrobras e esperamos que não sejam necessárias ações na justiça para o cumprimento da decisão do Governo Federal.