Yandra é a candidata que apresenta mais projetos no debate da TV

Preparada e confiante, a candidata a prefeita de Aracaju pelo União Brasil, Yandra, participou, na última quinta-feira (3), do debate da TV Sergipe, mediado pelo jornalista Lyderwan Santos, e apresentou o maior número de propostas, eficientes e robustas, para solucionar os problemas da capital.

A candidata explicou detalhadamente como cada projeto, desenvolvido a partir de uma escuta ativa do povo aracajuano, irá resolver as dificuldades enfrentadas no dia a dia por aqueles que fazem o município funcionar.

Com propostas resolutivas, Yandra mostrou como irá solucionar a falta de vagas nas creches e problemas na educação, meio ambiente, cuidar de quem mais precisa e soluções para movimentar o turismo.

“No domingo que vem, a gente vai escolher os destinos da nossa cidade para os próximos quatro anos. Aqui é a mudança segura e o caminho certo para Aracaju avançar, trazendo as pessoas sempre para o centro da gestão pública municipal. Então, eu peço que vocês possam votar numa jovem que estudou e escutou técnicos das mais diversas áreas, mas que, sobretudo, colocou você, aracajuana e aracajuano, no plano de governo”, finalizou Yandra.

