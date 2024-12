Yandra e André Moura trazem alegria e esperança ao Bugio

Neste sábado, 21, a deputada federal Yandra Moura (União) e o ex-deputado federal André Moura realizaram, na comunidade Estrela do Oriente, no bairro Bugio, mais uma edição do projeto FelizCidade. Com uma programação especial de Natal, o evento proporcionou alegria e diversão à comunidade, oferecendo diversas atividades de lazer e brincadeiras lúdicas. A iniciativa contou com a presença do vereador eleito Maurício Maravilha, do ex-vereador Seu Marcos, de Nego Lau e da conselheira tutelar Gleice, reforçando o clima natalino e o compromisso social com a população de Aracaju.

Durante o evento, a deputada Yandra Moura enfatizou a importância do projeto e reafirmou seu compromisso com a população. “Cada vez mais acredito que 2025 será um ano diferenciado, com muitas conquistas e esperança. Tenho a convicção de que dias melhores estão por vir, repletos de saúde, educação e cuidado para quem mais precisa. Podem contar comigo para continuar lutando e trabalhando por isso”, declarou Yandra.

A deputada também expressou sua gratidão à comunidade pelo apoio: “Agradeço a confiança de cada um de vocês. Continuem contando com o meu trabalho em Brasília e com o empenho desse grupo que tanto se dedica ao bem-estar de nossa gente. Desejo a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, cheio de realizações. Que Deus abençoe a todos nós”, concluiu.

Para o ex-deputado federal André Moura, o projeto FelizCidade representa mais do que uma ação natalina, constituindo uma verdadeira demonstração de compromisso com as pessoas e a comunidade. “Estar aqui hoje, ao lado da deputada Yandra Moura, levando alegria, lazer e momentos especiais para os amigos do Bugio é gratificante e reafirma a nossa missão de trabalhar por um futuro melhor para todos. Acreditamos que investir nas crianças, proporcionando a elas experiências felizes e enriquecedoras, é essencial para construir uma sociedade mais justa e humana. Continuaremos firmes no propósito de servir à comunidade, promovendo a felicidade e o bem-estar de cada cidadão”, afirmou André Moura.

