Yandra é homenageada durante solenidade em homenagem ao Cirurgia

Nesta sexta-feira (24) a deputada federal Yandra Moura (União) participou, no Hospital de Cirurgia de Aracaju, da solenidade de inauguração e homenagens pelos 98 anos de história da instituição.

“Desde o início do mandato, tenho mantido uma relação muito estreita com toda a diretoria do Hospital de Cirurgia, e fico feliz em poder compartilhar este momento marcante para todos que fazem parte dessa instituição”, afirmou Yandra.

Durante a solenidade, Yandra recebeu a homenagem pelos serviços prestados em favor da instituição. “Ciente do trabalho e da importância do Hospital de Cirurgia para a sociedade, fiz questão de contribuir e destinei emendas parlamentares, no valor de R$ 1 milhão, para garantir o bom funcionamento da instituição”, informou.

O Hospital Cirurgia atua com serviços de referência para o Sistema Único de Saúde em atendimentos ambulatoriais, de média e alta complexidade para todo o estado de Sergipe, referência em cirurgias cardíacas, vasculares, neurocirurgia e oncologia.

