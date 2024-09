Yandra é recebida pelos moradores do  Japãozinho e Ponta da Asa

Com felicidade e comemoração, a candidata a prefeita de Aracaju pelo União Brasil, Yandra, foi acolhida pelos moradores do conjunto Maria do Carmo 2 durante caminhada e do Japãozinho e Ponta da Asa numa mini carreata, para ouvir as necessidades daqueles quem vivem nesses locais.

Yandra foi recebida com festa por todos que enxergam nela a esperança de um futuro com mais oportunidades para todos os aracajuanos, com o olhar sensível de cuidar de quem mais precisa e transformar o que necessita de transformação.“A gente sabe que aqui, no Maria do Carmo, eles precisam ir lá no Onésimo Pinto, uma UBS que recebe gente das mais diversas comunidades e está abarrotada, é isso que a gente precisa transformar, fazer um Posto de Saúde aqui, como a gente colocou no Plano de Governo, no mínimo um posto em cada bairro. Além disso, as crianças aqui não têm uma praça que seja bem cuidada, estruturada para poderem se divertir, não tem creche, precisamos acolher as nossas crianças com o programa Mãezona, nosso projeto que visa acolher 4 mil crianças e oferece curso profissionalizante para os responsáveis”, declarou Yandra.

Fonte e foto assessoria