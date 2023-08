Yandra entrega veículos e máquinas pesadas em Pirambu e Japaratuba

A deputada federal Yandra Moura (União) esteve nos municípios de Pirambu e Japaratuba na tarde desta segunda-feira (07) para entregar duas caminhonetes, uma retroescavadeira e uma motoniveladora (patrol) aos gestores municipais. Os veículos foram adquiridos através de convênio com a Codevasf.

“Me lembro de quando o prefeito esteve em meu gabinete em Brasília solicitando essa Patrol, e estou muito feliz por estar em Pirambu acompanhando a entrega, lugar onde vivi grande parte da minha infância, começou a trajetória política da nossa família e que tem um lugar especial em meu coração. É muito gratificante poder contribuir com o desenvolvimento dessa cidade”, destacou a parlamentar.

O prefeito de Pirambu, Guilherme Melo, agradeceu a deputada pela destinação da motoniveladora e disse que outras máquinas estão por vir. “A deputada Yandra tem pensado muito em nosso município. Além da patrol, conseguimos com ela R$ 560 mil para a construção da sede do nosso Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). Também já garantiu que irá destinar os valores para a aquisição dos equipamentos para montagem do CRAS, e também enviará recursos para a pavimentação em paralelepípedo dos nossos povoados”.

Já o município de Japaratuba foi contemplado com duas caminhonetes para a Guarda Municipal e uma retroescavadeira. “É até difícil falar sobre a deputada Yandra, mas posso dizer que ela tem sido uma grande revelação em tão pouco tempo. Com uma grande devoção e trabalho por Sergipe que começou na campanha, Japaratuba confiou e a fez a deputada federal mais votada da história do município. E o retorno disso chega com trabalho, que tenho certeza que continuará nos próximos anos”, afirmou a prefeita Lara Moura.

“Eu lembro muito bem quando os agentes da Guarda Municipal me pediram para que a gente conseguisse viabilizar os carros para a instituição em um evento que acontecia no colégio. Então mobilizei minha equipe em Brasília e fomos atrás dos recursos, com muita alegria estamos cumprindo com a palavra e destinando os veículos e maquinário que contribuirá com a manutenção das estradas vicinais”, destacou a deputada Yandra Moura.

