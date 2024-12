Yandra Moura intermedia recursos de R$ 27 mi para o turismo de Sergipe

A deputada federal Yandra Moura (União) participou, nesta quarta-feira (11), de cerimônia no Ministério do Turismo, a convite do ministro Celso Sabino. Durante o evento, foram anunciados novos recursos do Fundo Geral do Turismo (Novo Fungetur), destinados a apoiar micro e pequenas empresas do setor em todo o país. Sergipe foi destaque na ocasião, com um aporte histórico de R$ 27 milhões, fruto da intermediação direta de Yandra.

A parlamentar esteve acompanhada do superintendente de Desenvolvimento do Banco do Estado de Sergipe (Banese), Gustavo Messias, para oficializar a conquista. Do total de R$ 27 milhões, R$ 8 milhões já haviam sido destinados anteriormente, e, na cerimônia, foi assinado um novo termo aditivo garantindo mais R$ 19 milhões em investimentos.

“Saímos de números modestos para um aporte histórico que vai abrir novas oportunidades para ampliar o turismo em nosso estado, gerando emprego e renda. É gratificante ver nosso trabalho abrindo portas e fazendo a diferença na vida dos sergipanos”, afirmou Yandra.

O superintendente Gustavo Messias destacou a relevância do trabalho da deputada para concretizar os investimentos. “Tivemos a oportunidade de receber o primeiro aporte de R$ 8 milhões e estamos assinando agora um novo aditivo de R$ 19 milhões. Realmente, é um incremento absurdo. Sergipe nunca tinha recebido algo dessa monta”.

No evento, o Ministério do Turismo também anunciou a liberação de R$ 452 milhões pelo Novo Fungetur, ampliando o apoio às empresas do setor em todo o Brasil. Com esse novo montante, o volume total de recursos em 2024 ultrapassa a marca de R$ 1 bilhão. Para a temporada de verão, estão previstos R$ 180 milhões adicionais, destinados a preparação de negócios turísticos para atender à alta demanda, promovendo experiências memoráveis para turistas nacionais e internacionais.

Atualmente, 24 instituições financeiras habilitadas operam os recursos do Novo Fungetur, incluindo o Banese. As empresas do setor registradas no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) podem acessar financiamentos com juros competitivos para reformas, aquisição de equipamentos e capital de giro.

Com os recursos garantidos por Yandra Moura, Sergipe se posiciona como protagonista no cenário turístico nacional. O aporte histórico contribuirá para fortalecer pequenos empreendimentos, potencializar a geração de emprego e renda e transformar a experiência turística no estado. A iniciativa também reforça a importância do alinhamento entre o governo federal, agentes financeiros e lideranças locais na promoção do desenvolvimento regional.

