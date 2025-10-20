Yandra leva FelizCidade ao bairro Industrial em tarde de alegria com crianças da comunidade

O bairro Industrial recebeu neste domingo (19) mais uma edição do Programa FelizCidade, idealizado pela deputada federal Yandra Moura (União). O evento, que faz parte da programação pelo Mês da Criança, levou uma tarde repleta de diversão, lazer e integração para as famílias.

A edição contou com o apoio do vereador Isac Silveira (União), parceiro local que contribuiu para a realização das atividades e a mobilização dos moradores. Também estiveram presentes o vereador Marcel do Coren e o prefeito de Rosário do Catete, César Resende.

O FelizCidade é uma iniciativa que a deputada Yandra Moura realiza desde o primeiro ano de seu mandato, com o apoio do ex-deputado federal André Moura, parceiro fundamental que tem um histórico de conquistas e investimentos importantes para Aracaju e todo o estado.

“O FelizCidade é um compromisso que renovo a cada ano. É um momento de levar alegria, esperança e atenção às nossas crianças e famílias, sempre com o apoio de amigos e parceiros que acreditam nesse trabalho”, destacou a parlamentar.

