Yandra lidera buscas no Google e se destaca nas eleições de Aracaju

O nome de Yandra (União) foi o mais pesquisado no Google entre os candidatos à Prefeitura de Aracaju, de acordo com um levantamento realizado pela plataforma de buscas a pedido do site Poder360. Entre os dias 16 de agosto e 30 de setembro, a candidata superou seus adversários com uma vantagem expressiva, registrando 58,8% de interesse nas buscas, mais do que o dobro do segundo colocado, Luiz Roberto (PDT), que obteve 25,6%.

Yandra se destaca como a única candidata mulher a liderar o número de pesquisas na região Nordeste, o que reflete seu forte engajamento nas redes sociais e a capacidade de dialogar diretamente com o eleitorado. Essa liderança não apenas reforça sua presença digital, mas também solidifica seu favoritismo nas eleições municipais de 2024.

Ranking das buscas em Aracaju:

Yandra Moura (União Brasil) – 58,8%;

Luiz Roberto (PDT) – 25,6%;

Danielle Garcia (MDB) – 8,2%;

Candisse Carvalho (PT) – 7,1%;

Emília Corrêa (PL) – 0,3%.

Fonte e foto assessoria