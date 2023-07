Yandra Moura acompanha Fábio Mitidieri nos ministérios em busca de investimentos para a agricultura sergipana

A deputada federal Yandra Moura, vice-líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, acompanhou o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, em audiência com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, em busca de investimentos e da liberação de recursos para ações estruturantes em Sergipe.

Nas pautas, o desenvolvimento da cultura do milho, da bacia leiteira, da agricultura familiar, o zoneamento agrícola da batata-doce e a regularização fundiária. Além disso, foram apresentadas propostas para recebimento de transferências de recursos da União para ações para o fortalecimento da produção agrícola.

“Os investimentos para a aquisição de equipamentos, conservação de estradas vicinais e para o fortalecimento da agricultura familiar são de extrema importância para o desenvolvimento das comunidades rurais em Sergipe”, disse Yandra ao completar que “acompanharemos essas propostas e a liberação desses recursos para impulsionar a produtividade nas mais diversas culturas praticadas no nosso estado”.

Já o governador Fábio Mitidieri disse que sempre há recursos para quem tem projetos. “Sergipe tem vários projetos em várias áreas como na bacia leiteira, milho e estruturação de estradas vicinais. São demandas da nossa população que apresentamos nos ministérios, uma relação de muita cordialidade e parceria”, disse.

Na audiência com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, foi discutida a importância da regularização fundiária para impulsionar o desenvolvimento rural em Sergipe. O ministro Paulo Teixeira mostrou-se solicitou com as pautas apresentadas e já sinalizou que estará em Sergipe nos próximos meses para conhecer as demandas de perto.

Estiveram presentes nas audiências os secretários de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca, Zeca da Silva; da Casa Civil, Jorginho Araújo; da Fazenda, Sarah Tarsila; e de Representação de Sergipe em Brasília, Sérgio Reis.

Foto assessoria

Assessoria de Comunicação